Ruggero Pasquarelli: “A 14 anni ho avuto un tumore”

L’attore e cantante – ex protagonista di Violetta e Soy Luna – ha svelato un dettaglio inedito della sua vita privata

Inedita rivelazione di Ruggero Pasquarelli. Il cantante e attore italiano – molto famoso in Sud America dopo le sue interpretazioni nelle serie Disney Violetta e Soy Luna – ha svelato in un programma tv di aver avuto un cancro durante l’età dell’adolescenza.

Al programma tv PH Podemos Hablar Ruggero Pasquarelli – che prima di sbarcare in Argentina ha tentato senza successo i provini di X Factor – ha confidato che quando aveva 14 anni gli è stato diagnosticato un linfoma al braccio, un tumore benigno della pelle. Aveva lividi e palline e sono stati necessari dei test specifici.

Pasquarelli ha ammesso che la sua famiglia, e in particolare i suoi genitori, gli hanno tenuto nascosta la verità per molto tempo. Solo in un secondo momento hanno confidato al giovane cosa stava davvero succedendo. Oggi Ruggero porta sul corpo il segno di quella drammatica pagina della sua vita: una cicatrice sul braccio.

Per fortuna Ruggero Pasquarelli non ha riportato gravi conseguenze dopo l’operazione e la rimozione del linfoma ma ogni anno è costretto a fare dei controlli. Ora l’artista ha precisato di stare bene e in ottima forma anche se quella vicenda l’ha profondamente cambiato.

Perché è famoso Ruggero Pasquarelli

Ruggero Pasquarelli è diventato famoso per il ruolo di Federico Paccini nella serie Disney Violetta, che ha lanciato la carriera di Tini Stoessel in tutto il mondo. Successivamente è stato amato nella parte di Matteo Balsano in Soy Luna, con Karol Sevilla.

Nel 2020 Ruggero Pasquarelli ha pubblicato il suo primo album da solista, che è stato molto apprezzato soprattutto in Sud America, dove il ragazzo è parecchio amato e seguito. A consacrare il giovane pure la love story con la collega Cande Molfese, conosciuta sul set di Violetta.

Per anni la coppia ha fatto sognare i fan più romantici fino alla rottura definitiva, avvenuta due anni fa. Ruggero e Cande sono stati insieme dal 2012 al 2020 ma non sono riusciti a realizzare i loro importanti progetti di vita. In seguito all’addio non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.