Rudy Zerbi: dedica speciale di Benji, ma interviene Alessio Bernabei

Benji scrive un messaggio speciale a Rudy Zerbi, che ricambia pubblicamente

Rudy Zerbi ha mantenuto un ottimo rapporto con la maggior parte degli ex concorrenti di Amici 2019. Soprattutto con Tish e Alberto Urso, i due cantanti che hanno fatto parlare non solo per il loro indiscutibile talento, ma anche per la loro relazione. Che però è finita. Nessun rancore tra loro. Rudy, però, ha dei bellissimi legami anche con altri personaggi del panorama musicale e fra questi ci sono Benji e Fede. Il primo ha fatto una dedica che ha sciolto il cuore dell’insegnante di Amici di Maria De Filippi, che non ha potuto non condividere le sue parole attraverso una Instagram story.

Il contenuto del post di Benji, Zerbi fa una confessione

Ecco cosa gli ha scritto Benjamin Mascolo su Instagram: “Il professore che avrei sempre voluto avere”. Per lui, Zerbi ha scritto ben due messaggi e questo è stato il primo: “L’artista che avrei sempre voluto ‘scoprire’: talentuoso, intelligente e con la voglia di imparare e crescere ogni giorno di più”; questo invece il secondo: “Una delle cose più belle che mi sono sentito dire”. È intervenuto anche l’altro componente del duo, Federico Rossi, che ha scritto un messaggio simpatico: “Avrei avuto almeno 9 in tutte le materie”. Ma c’è stato anche un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ad aver voluto dire la sua…

Alessio Bernabei dice la sua su Rudy Zerbi e dà un consiglio a Benji

Sotto alle parole di Benji, ci sono state quelle di Alessio Bernabei: “Io te lo sconsiglierei”. E sì, perché Bernabei è stato continuamente criticato dall’insegnante, che più volte gli ha consigliato di lasciare la sua band (i Dear Jack); Alessio è andato dritto per la sua strada con gli altri componenti del gruppo, per poi scioglierlo a pochi anni dalla sua partecipazione nel talent show di Canale 5. Adesso c’è un bel rapporto tra ex allievo e insegnante. Quest’ultimo scriverà qualcosa a Bernabei?