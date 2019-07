Rudy Zerbi, una dedica speciale: “I miei Lego aiutanti”, il prof di Amici felicissimo

Figli Rudy Zerbi, la vita social del professore di Amici di Maria De Filippi

L’amore di Rudy Zerbi per i figli è una cosa nota a tutti visto che il professore di Amici di Maria De Filippi ne ha parlato in varie occasioni sottolineando anche la paura che ha avuto quando nacque il figlio Leo. Come tutti i bravi papà, Rudy sta passando delle belle giornate estive proprio con Tommy e Leo condividendo – come tutti i personaggi famosi che hanno a cuore il rapporto con i propri fan, diciamolo – questi momenti su Instagram: nell’ultimo post pubblicato sul social network di Mark Zuckerberg lo si vede infatti stare con entrambi a giocare con i Lego.

Rudy Zerbi figli, la felicità dei follower

“Tommy e Leo – queste le parole di Rudy – i miei Lego aiutanti”. Tanti i messaggi di apprezzamento dei suoi sostenitori. “Che papà super che sei, Rudy – queste le parole di una fan –, e che belli i tuoi figli! Devi essere strafelice e orgoglioso di avere una bella famiglia”. “Rudy – questo un altro dei tanti commenti –, vederti con i tuoi figli è sempre bellissimo… Sei un padre eccezionale”. E poi ancora: “Il primogenito – questa volta un messaggio divertente – è uguale a te ma è evidente che i capelli siano della mamma”. Sembra evidente insomma che i follower dell’insegnante di Amici abbiano parecchio apprezzato le sue foto.

Le ultime news su Rudy Zerbi e Amici di Maria De Filippi

Rudy intanto continua anche la sua vita da professore e quest’anno contribuirà alla selezione dei cantanti che faranno parte della prossima edizione di Amici. Con la vittoria di Alberto Urso, con cui l’insegnante va d’amore e d’accordo, come si apprende sempre da Instagram, il programma è riuscito a lanciare dopo anni e anni dalla partecipazione di Matteo Macchioni la musica lirica in televisione: staremo a vedere se quest’anno Maria De Filippi e il suo team ci regaleranno altre sorprese. Vi lasciamo intanto alla foto di Rudy con i suoi figli. Bellini, vero?