Rubicondi, il padre in lacrime: “Siamo disperati”, telefonata da Ivana Trump

La morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo. L’uomo è venuto a mancare a soli 49 anni e oggi anche Eleonora Daniele ha voluto ricordarlo a Storie Italiane. Lo ha fatto anche interpellando la famiglia, quindi ospite nella puntata di oggi c’era anche il papà di Rossano Rubicondi oltre ad altre persone che lo conoscevano. Per esempio Alessandro Cecchi Paone ha raccontato che Rossano sapeva da circa un anno di essere malato e aveva accettato di seguire delle cure sperimentali, anziché quelle classiche. In pochissimi sapevano della sua malattia. Pare inoltre che Rubicondi abbia deciso di firmare per lasciare l’ospedale ed è poi morto da solo in casa, a New York.

Parole che potrebbero sconvolgere e dare un enorme dispiacere alla famiglia di chiunque scompaia in questo modo, figuriamoci alla famiglia di Rossano che ha appreso tutto da un giornalista. Proprio questo ha raccontato oggi papà Claudio a Storie Italiane. Rubicondi non aveva un rapporto molto stretto con la sua famiglia, ma il padre ha chiarito che con lui in realtà parlava. I rapporti si erano interrotti invece col fratello Riccardo, che non condivideva lo stile di vita di Rossano. La mamma ha preferito non andare in onda. Il signor Claudio, comprensibilmente e visibilmente addolorato, ha raccontato tra le lacrime:

“Siamo solo disperati. Lui con me parlava, ogni tanto, raramente, però mi cercava. Del tumore non mi aveva detto niente, no, niente. Era sempre positivo. Come l’ho saputo? Un giornalista che sta in America, lui mi ha dato la notizia, sia della morte sia di altre cose”

Rubicondi è morto a causa di un melanoma, questo è venuto fuori nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa. In un primo momento, infatti, la sua dipartita aveva sconvolto tutti proprio perché arrivata all’improvviso. Il papà di Rossano Rubicondi ha svelato anche di aver ricevuto la telefonata di Ivana Trump:

“Mi ha chiamato e piangeva. La capivo poco perché non conosco l’inglese. L’avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, era anche un po’ mamma con lui”.

A proposito della Trump, Roberto Alessi ha rivelato che c’è un po’ di confusione circa il ritorno della salma di Rossano in Italia. La Trump gli ha scritto di stare fuori dalla questione del corpo, ha rivelato, e pare sia stata anche molto dura nel messaggio inviato ad Alessi. Il direttore di Novella2000 inoltre non è molto sicuro che Rubicondi volesse essere seppellito in Italia, vista la sua scelta convinta di vivere in America. Ivana lo ha aiutato molto durante la malattia, ha svelato ancora Alessi. La famiglia Rubicondi ha chiesto invece che la salma torni a casa. Non ci sono ancora certezze in merito al ritorno, però: si trova ancora in America, dove è stato sottoposto all’autopsia.