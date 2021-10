Morte Rossano Rubicondi: l’amica Luxuria svela le cause del decesso

La notizia improvvisa della morte di Rossano Rubicondi, diffusa ieri, ha gettato nello sgomento moltissimi colleghi e fan del conduttore. Rubicondi aveva infatti solo 49 anni e non aveva dichiarato di soffrire di alcun male. Al momento dell’annuncio della morte, dato da Simona Ventura su Twitter, i motivi del decesso erano sconosciuti. Nelle scorse ore Vladimir Luxuria, collega e amica del Rossano, ha svelato importanti retroscena che aiutano a ricostruire quanto accaduto.

Il giorno dopo lo scioccante annuncio della morte di Rubicondi a parlare ai microfoni di Fanpage.it è Vladimir Luxuria, da tempo amica del 49enne. La 56enne si dice profondamente “sconvolta” e addolorata dalla scomparsa. L’ex deputata conferma le voci sulla causa che ha portato alla morte Rossano: il conduttore si è spento in seguito ad un tumore.

Come riportato da Novella 2000 il brutto male che ha colpito Rubicondi è di preciso un melanoma cutaneo. Luxuria specifica che Rossano non aveva parlato a nessuno della malattia che lo affliggeva, tenendola segreta per non rattristare chi gli stava accanto. “Non aveva fatto sapere nulla a nessuno perché lui era così, pensava a mettere di buonumore tutti”, ha aggiunto.

Vladimir Luxuria e Rossano Rubicondi, un’amicizia nata all’Isola

La conduttrice si è lasciata andare a commossi ricordi dell’amico, con cui ha condiviso moltissime esperienze. I due si sono conosciuti nel 2008 durante la sesta edizione de “L’Isola dei Famosi“, vinta proprio da Vladimir Luxuria. All’inizio la relazione tra i due non è stata per niente pacifica. Vladimir e Rossano si sono scontrati più volte nel corso del reality, sviluppando però poi un rapporto di sincera amicizia. Nel 2010 Vladimir ha poi condotto lo show al fianco di Nicola Savino, scegliendo come inviato proprio Rubicondi.

Oggi la conduttrice non riesce nemmeno a parlare dell’amico scomparso al passato. “Lui è uno simpatico, è un pazzo. Vedi, non riesco neanche a parlarne al passato. Mi voleva un gran bene”. Luxuria si dice profondamente incredula, non si aspettava proprio una notizia del genere. L’ex isolana ha spiegato che lei e l’ex marito di Ivana Trump si frequentavano spesso, anche di recente, tra uscite e cene fuori: “Ci siamo rivisti fuori, ci siamo avvicinati e l’ho visto in varie occasioni, anche fuori a mangiare, a divertirci. Proprio di recente ci eravamo sentiti su Whatsapp”.

L’ex parlamentare è stata raggiunta anche dall’AdnKronos a cui ha confidato un altro dettaglio relativo alla scomparsa dell’amico: “Credo che abbia sottovalutato la sua malattia, probabilmente non immaginava che lo avrebbe portato a una morte così in fretta”. “Siamo andati diverse volte a cena fuori, lui era un viveur, sempre circondato da belle donne, gli piaceva la vita notturna. Forse non ha mai accettato l’idea che quella sua malattia avrebbe potuto mettere fine alla sua vita”, ha concluso Luxuria.

Rossano Rubicondi e la sua morte improvvisa

La notizia della scomparsa dell’ex isolano ha subito avuto grande eco, vista anche la sua giovane età. A darne il triste annuncio è stata l’amica e collega Simona Ventura su un toccante post su Twitter. La Ventura aveva contribuito a lanciare la carriera del modello romano in Italia. A commentare il triste evento, tra le celebrità, sono state Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso.