Royal Family, ladri nella notte: cosa hanno rubato a William e Kate

Non c’è pace per la Royal family. Il 2024 si sta rivelando un anno difficile sotto ogni punto di vista. L’ultima sorpresa inaspettata riguarda il Castello di Windsor. Il principe e la principessa del Galles hanno ricevuto una visita di cattivo gusto: due ladri sono entrati nella loro dimora mentre la coppia dormiva nel cottage a pochi metri di distanza.

Ladri al Castello di Windsor

Durante la notte due uomini hanno scavalcato la recinzione del Castello di Windsor per rubare veicoli agricoli. Secondo quanto riportato da The Sun, la coppia di ladri avrebbe sorvegliato per qualche giorno i movimenti dei membri della Royal Family avvenuti da quelle parti.

Una volta entrati, i due hanno preso il camion e un quad, entrambi siti nel fienile nella tenuta, ed hanno sfondato il cancello di sicurezza nei terreni reali. In quel momento né re Carlo né la regina Camilla erano presenti nella residenza ma nelle vicinanze vi erano Kate, William e i tre figli a dormire.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini. Attualmente il cancello è distrutto e gli agenti sarebbero ancora presenti per controllare la dimora. Nonostante vi siano allarmi al Castello di Windsor, nessuno si sarebbe accorto dell’irruzione dei ladri fino a quando non hanno sfondato la barriera di sicurezza all’uscita di Shaw Farm Gate. Un portavoce della polizia della Thames Valley ha riferito: “I delinquenti sono entrati in una fattoria e sono fuggiti con un pick-up Isuzu nero e un quad rosso. Si sono poi diretti verso la zona di Old Windsor/Datchet”.

Perché William e Kate non vivono a Buckingham Palace

Già prima della malattia della principessa di Galles, la coppia reale aveva deciso di trasferirsi lontano da Buckingham Palace. La scelta è ricaduta sull’Adelaide Cottage, una casa di proprietà della famiglia nelle vicinanze del castello di Windsor. Ciò è stato fatto per vivere in un’atmosfera più tranquilla, rilassata e isolata. Il bene dei tre figli di William e Kate è l’unica priorità.

L’Adelaide Cottage è piccola rispetto al Castello, ha solo quattro camere da letto. Dopo il trasferimento, avvenuto nel 2022, su The Sun si leggeva: “Adelaide Cottage si adatta perché è una casa con quattro camere da letto e va benissimo per i duchi che non hanno personale da fare dormire in casa – poi ancora- Non hanno altre pretese se non una piacevole casa familiare vicino alle scuole e alla Regina. Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di appariscente né qualcosa che necessitasse di una ristrutturazione o di una sicurezza aggiuntiva per non essere di peso ai contribuenti”.