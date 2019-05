Royal Baby: Harry sente la mancanza di Diana dopo la nascita di Archie

Il Principe Harry confessa: la nascita di Archie gli ha fatto sentire la mancanza della mamma Diana

Questi sono giorni felici per Meghan Markle e Harry d’Inghilterra. La nascita del loro primo figlio, Archie, ha riempito di gioia i loro cuori. Il Duca di Sussex, in una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo la nascita del Royal Baby, ha parlato per la prima volta delle sensazioni provate dopo aver visto venire al mondo il piccolo. Mentre si trovata all’Aia per l’inaugurazione degli Invictus Games 2020 Harry ha incontrato Dennis van der Stroon, 31 anni, un ex soldato che spera di classificarsi agli Invictus il prossimo anno con la squadra olandese. I due hanno avuto modo di chiacchierare e, come riporta il Mirror, il Duca di Sussex avrebbe confidato all’uomo di sentire molto la mancanza della madre in questo momento della sua vita.

Harry d’Inghilterra pensa a Diana: gioia e malinconia dopo la nascita di Archie

Dell’incontro con Harry d’Inghilterra Dennis van der Stroon ne ha parlato oggi con i media inglesi. Il Duca di Sussex, come si legge sul sito del Mirror, avrebbe confidato allo sportivo di aver provato delle sensazioni incredibili dopo la nascita di Archie. Diventare padre gli ha fatto cambiare il modo di vedere le cose, tanto che adesso sente di avere nuovi e importanti obiettivi da raggiungere. Dennis avrebbe anche raccontato che, lontano da occhi indiscreti, Harry gli avrebbe confidato di sentire molto la mancanza della madre in questo momento. Adesso che è diventato padre per la prima volta, difatti, avrebbe voluto che accanto a lui ci fosse anche Diana.

Meghan Markle e Harry annunciano il Royal Baby

Per annunciare al mondo l’arrivo del Royal Baby Meghan e Harry hanno usato i loro canali social (i due hanno recentemente aperto un profilo di coppia su Instagram). Un maschietto sano e bello che, per la gioia dei sudditi, è stato mostrato ieri anche alla stampa.