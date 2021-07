Rovazzi su Fedez: “Malfidente”. Lo YouTuber si confessa, nuove rivelazioni

Fabio Rovazzi torna a parlare di Fedez, con il quale ruppe un’importante amicizia nonché un rodato sodalizio professionale nel 2018. Sulle reali cause che si celano dietro alla fine del rapporto – che ha coinvolto anche J-Ax- i diretti interessati non hanno mai fatto chiarezza pubblicamente. Si è anche mormorato di clausole segrete e di penali salate da pagare laddove uno dei tre cantanti avesse scelto di rivelare i perché e i per come si sia giunti a una simile situazione.

Ospite della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ad alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo di Sky Tg24, lo YouTuber si è raccontato in “Rovazziland”. Inevitabile che si tornasse al 2018, quando si consumò appunto lo strappo con il marito di Chiara Ferragni. Rovazzi ragiona sul fatto che mescolare lavoro e amicizia è “sempre molto pericoloso”.

“È una situazione difficile da spiegare quella lì (quella con Fedez, ndr)… Non si può spiegare. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone”, aggiunge il cantante che ribadisce che proprio per il suo modo di affrontare tali vicende ha parlato con il rapper milanese faccia a faccia.

Su quel che si sono detti massimo riserbo, non una parola. Tuttavia Rovazzi offre altre interessanti dichiarazioni: “Dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione. E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono. Era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera”.

Fabio Rovazzi punge l’ex amico e collega Fedez

A questo punto attacca il rapper, affermando che è un uomo che non riesce a stringere dei duraturi rapporti umani: “Poi da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente”.

J-Ax e Fedez, un addio inaspettato e mai chiarito

Gli attriti non sono nati solo tra Rovazzi e Fedez, ma anche tra J-Ax e il marito di Chiara Ferragni. I due, dopo aver cantato molti brani assieme ed aver girato in lungo e in largo l’Italia, riempiendo stadi e facendo registrare ovunque sold-out, si sono separati. Anche in questo caso sia Ax sia Federico non hanno spiaccicato una parola. A oggi sono ancora ignote le cause che hanno portato il duo artistico a dirsi addio in modo tanto repentino quanto inaspettato.

In una recente intervista Alessandro Aleotti (nome all’anagrafe di J-Ax), ha preferito buttare acqua sul fuoco e non accendere ulteriori pollemiche, dicendo semplicemente che nella vita, primo o poi, tutte le cose finiscono. Compresi i sodalizi artistici.