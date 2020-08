J-Ax torna a parlare di Fedez: “Le cose nella vita finiscono”

Il popolare cantante rap J-Ax è tornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato anche del collega Fedez. Alessandro Aleotti (vero nome dell’artista) ha trovato il successo grazie alla band musicale degli Articolo 31. A loro si deve l’intuizione di cambiare il rap italiano di allora (incentrato principalmente su temi politici), portando in musica le problematiche legate alla strada. L’ultimo singolo di J-Ax ha come tema quello della pandemia da Coronavirus. Un argomento che lo ha svantaggiato sicuramente, ma che invece è molto importante per l’artista. Il rapper si è appellato al senso di responsabilità che dovrebbero avere gli italiani in questo momento, in tal senso le sue parole: “Gli italiani sono dei bambini: preferiscono pensare che sia stato un brutto sogno e tornare alla vita di sempre“. J-Ax ha proseguito poi commentando caustico anche le polemiche relative agli assembramenti in discoteca. Per lui si doveva scendere con i carrarmati per far rispettare le regole, invece ci si ritrova ancora ad agosto a non aver fatto i tamponi.

J-Az: da rapper ad artista pop

Quella di J-Ax è una carriera fatta di un successo dietro l’altro. Ma non sempre la sua musica ha ottenuto i risultati sperati. Se da un lato c’era chi lo ha accusato di fare il finto ribelle pur di piacere, dall’altro c’è chi ora lo addita di fare il finto non ribelle. La verità per J-Ax è solo una, cioè quella che è diventato grande. “Ho deciso di diventare un artista pop” – ha dichiarato il cantante, per poi aggiungere che ci sarà in lui sempre un’anima rap. J-Ax ha poi parlato del riavvicinamento a Fabri Fibra. Per anni i due erano stati in aree della musica italiana che “non si stavano simpatiche“. Si sono quindi ritrovati ed hanno collaborato al remix di Djomb di Bosh.

Le parole su Fedez

Tra le tante collaborazioni avute in passato, c’è anche quella con il rapper Fedez. Di lui J-Ax dice: “Abbiamo fatto grande musica insieme” – per poi aggiungere – “è stato un bellissimo momento ma le cose nella vita finiscono“. Ancora non sono del tutto chiari i motivi che hanno portato alla rottura del sodalizio musicale tra i due. In una passata intervista a Vanity Fair, il marito di Chiara Ferragni avrebbe accusato J-Ax di aver cercato di portar via le persone con cui lavorava, tra cui anche Fabio Rovazzi.

Il sogno di J-Ax

Per J-Ax la tv è ormai diventata un secondo lavoro. Con Michelle Hunziker è alla terza edizione di All togheter now, lo show musicale targato Canale 5 che ha registrato ottimi dati di ascolto. Ma il sogno della pop star è però un altro: fare un programma di approfondimento sui crimini.