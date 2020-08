Fedez e Rovazzi incontro in Sardegna? Stesso hotel: indizi sulle vacanze

Fabio Rovazzi e Fedez hanno accorciato le distanze. Poco a poco, stanno cercando di ricucire i rapporti con piccoli tentativi: nonostante la rottura abbia fatto molto rumore (e ha ferito il rapper), Fedez ha sempre spiegato di nutrire un profondo affetto nei confronti del suo amico che, per lui, ha fatto un gesto importante. Quali sono i rapporti di Fedez e Rovazzi oggi? Si sono incontrati dopo la quarantena? Ci sono degli indizi che fanno capire che, tra i due, potrebbe esserci stato un incontro. Fedez non avrebbe mai e poi mai voluto che Rovazzi si allontanasse da lui a seguito di alcune scelte professionali (che hanno fatto andare su tutte le furie il rapper): era il suo miglior amico e avrebbe desiderato un futuro diverso per entrambi. Ma nulla è perduto. È chiaro che vogliano ricucire i rapporti. Una pietra è stata messa sul passato: né Fedez né Rovazzi vogliono vivere di rancori e ci sono stati diversi episodi che ci hanno permesso di capire che la loro amicizia è tutt’altro che finita. Tutto può essere recuperato senza problemi.

Fedez e Rovazzi in Sardegna e nello stesso hotel: inizio di una ritrovata amicizia?

Abbiamo avuto la certezza che fra Rovazzi e Fedez era tornato il sereno col grande gesto che aveva fatto il cantante di Andiamo a comandare nei confronti dell’amico. Durante l’emergenza del Coronavirus, si è creato un nuovo legame fra i due. Ora entrambi si trovano in Sardegna per trascorrere le vacanze con le rispettive dolci metà: Rovazzi è con Karen Casiraghi mentre Fedez con la moglie Chiara Ferragni (presente anche il figlio Leone). In questi giorni i due cantanti hanno avuto modo d’incontrarsi? Si sono trovati anche nello stesso albergo – Hotel Cala di Volpe – a Porto Cervo e le loro ultime foto sono state scattate proprio in quel posto. Decideranno di pubblicare degli scatti social insieme per dimostrare che l’amicizia è diventata più forte di prima?

Fedez, Rovazzi e J-Ax: perché avevano litigato?

Fedez aveva rotto sia con J-Ax sia con Fabio Rovazzi a causa di alcune scelte legate al lavoro. Il rapper aveva raccontato di aver subìto dei colpi bassi, che mai si sarebbe aspettato da quelli che riteneva parti della sua nuova famiglia. A detta di Fedez, Rovazzi non gli avrebbe fatto nemmeno gli auguri per la nascita di Leone e non si sarebbe preoccupato quando è emersa la notizia dell’esame dell’udito del piccolo. Cosa sta succedendo invece in questi giorni?