Rovazzi, silenzio rotto sul matrimonio di Fedez: le parole di Fabio sul marito di Chiara Ferragni

Al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni si sono visti fior fior di ospiti tra vip della Tv, della musica, del web e chi più ne ha più ne metta. Certo non sono mancate nemmeno assenze ‘rumorose’, su tutte quelle di J-Ax e Rovazzi. Entrambi non hanno detto una parola delle nozze di Federico, almeno fino a stasera. Infatti, se l’ex frontman degli Articolo 31 ha ancora la bocca cucita, Fabio si è pronunciato. Lo ha fatto durante la presenza alla Mostra del Cinema di Venezia, di cui è stato ospite. A riportarlo è GossipBlog che fa sapere che le parole le ha confidate a un curioso fan che lo ha avvicinato, domandando appunto un parere sulle nozze dei The Ferragnez. E il caro Rovazzi ha risposto che…

Fabio Rovazzi su Chiara e Fedez: “Importante è che siano felici”

“Beh ho seguito, bello! Bello, bello. L’importante è che siano felici“, ha fatto sapere Rovazzi. Poche ma significative parole. Visto che con Fedez i rapporti sono congelati (usando un eufemismo), il cantante di ‘Andiamo a comandare’ poteva anche non esprimersi oppure farlo in un modo diverso. E invece ha preferito la cordialità. Chissà se un giorno appianerà la differenza di vedute con il neo marito della Ferragni. Ma perché i due hanno rotto il rapporto che li legava sia professionalmente, sia umanamente? “Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui motivi, non è che raccontandoli a un giornale migliori le cose”, le uniche parole, rilasciate di recente a un’intervista al Corriere della Sera, spese da Fabio.

J-Ax: l’assenza alle nozze di Fedez e Chiara fa scalpore

Altro mistero è quello sul rapporto di J-Ax e Fedez. Fino a pochi mesi fa inseparabili, oggi molto distanti. Ax addirittura non è andato al matrimonio, preferendo esibirsi in un concerto quel giorno. Più precisamente era impegnato sul palco di Radio Deejay. Che il percorso artistico comune dei due rapper si sia interrotto è cosa nota. Meno nota è la rottura personale. A onor del vero, i due non hanno mai parlato chiaramente di questo, ma l’assenza alle nozze di Federico da parte dell’ex Articolo 31 porta in questa direzione.