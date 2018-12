Rovazzi: la madre lo sorprende con un regalo speciale dopo la morte del padre

Fabio Rovazzi intervistato da Chi insieme alla madre: la signora Beatrice svela la sorpresa speciale che farà al figlio per Natale

Fabio Rovazzi è senza dubbio un talento nel suo campo, tant’è che di lui si parla soprattutto per via dei suoi successi e dei suoi lavori. Il cantante, in più occasioni, ha infatti dichiarato di non essere molto interessato al gossip e di cercare sempre di mantenere privata la sua vita sentimentale e amorosa. Tra i grandi amori dell’artista, oltre alla fidanzata, una menzione speciale merita sicuramente la madre. La signora, intervistata insieme a Rovazzi dal settimanale Chi, ha parlato del suo rapporto col figlio, svelando alla fine anche la sorpresa che ha deciso di fare al ragazzo in occasione del Natale.

Rovazzi: la madre a Natale lo sorprende con un regalo speciale dopo la morte del padre

La signora Beatrice, quando le è stato chiesto quale regalo farà a Rovazzi questo Natale non si è fatta certo trovare impreparata. A tal proposito, ha svelato: “Fabio già da piccolissimo faceva foto magnifiche, a due anni ha scattato la foto più bella che abbiamo. Io e il suo papà stavamo correndo verso di lui, eravamo in vacanza e lui ci ha fatto questo scatto, è una foto bellissima (Fabio ha perso il padre qualche anno fa, ndr). Ora sto sbobbinando tutti i video di suo papà, dei viaggi che abbiamo fatto. Gli regalerò questo insieme di riprese”.

Rovazzi a Sanremo Giovani con Pippo Baudo: Fabio si mette in gioco ancora una volta

Da quando le strade con Fedez si sono divise Fabio Rovazzi ha dimostrato egregiamente di saper camminare da solo a livello professionale. Dopo il successo di “Faccio quello che voglio”, hit indiscussa dell’estate 2018, l’artista è ora pronto a mettersi in gioco con un altro importante progetto. Rovazzi condurrà Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo, un grande personaggio del mondo dello spettacolo, con cui Fabio oggi si sente onorato di lavorare.