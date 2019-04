Rovazzi preso d’assalto dai fan: il cantante rischia di perdere l’aereo

Fabio Rovazzi bloccato in aeroporto dai fan: foto, video e selfie e il cantante rischia di perdere il volo

La fama di Rovazzi lo perseguita ovunque, anche all’estero. Quello che è successo al cantante oggi, difatti, ha veramente dell’incredibile. Fabio, mentre stava rientrando dagli Stati Uniti in Italia, ha fatto scalo a Londra, all’aeroporto di Heathrow. Lì, come le sue stories su Instagram testimoniano, Rovazzi è stato preso d’assalto da un gruppo di ragazzi, dei fan che lo hanno riconosciuto e lo hanno letteralmente bloccato e circondato per chiedergli foto, selfie e autografi che immortalassero quell’incontro. Lui, anche simpaticamente, si è dimostrato disponibile nei loro confronti e, proprio per questo motivo, ha rischiato di perdere il volo di ritorno a casa.

Rovazzi viene riconosciuto da fan: un gruppo di ragazzi e ragazze lo circonda e lui rischia di perdere il suo aereo

L’incontro tra Rovazzi e i suoi fan, per quanto possa aver fatto piacere ai ragazzi e alle ragazze che lo hanno incontrato oggi, ha rischiato di far perdere l’aereo al cantante. Ad affermalo, sui social, è stato Fabio in persona. In Italia è facile che una cosa del genere possa accadere, ma in un aeroporto internazionale e di grandi dimensioni come quello di Heathrow, quante possibilità c’erano? Alla fine, comunque, Rovazzi è riuscito a prendere il suo volo e, di quello che gli è successo oggi, gli sono rimaste solo delle stories divertenti che ha deciso poi di caricare sul suo profilo Instagram.

Rovazzi cacciato fuori da un locale di Chicago

Non è la prima volta che Rovazzi racconta sui social un avvenimento divertente e insolito che lo ha visto protagonista nella vita reale. Proprio l’altro ieri, mentre si trovava ancora a Chicago, ha spiegato ai suoi follower di avere trascorso una serata davvero particolare. Cosa è successo? Tra una risata e l’altra, in una serie di Instagram stories, l’artista ha confessato di essere stato cacciato fuori dal locale in cui si trovava con i suoi amici.