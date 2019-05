Rovazzi: la nuova fidanzata è Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi

Fabio Rovazzi e Kokeshi, Karen Rebecca Casiraghi, stanno insieme

Nuovo amore per Fabio Rovazzi. Archiviata la lunga relazione con la modella Karina Bezhenar, il giovane artista ha ritrovato la serenità accanto ad un volto molto conosciuto su Youtube. La nuova fidanzata di Rovazzi è Kokeshi, il cui vero nome è Karen Rebecca Casiraghi. I due sono stati beccati dal settimanale Chi in atteggiamenti complici, mentre si scambiano baci e abbracci per le strade di Milano. È la prima volta che Fabio e Karen si mostrano così intimi in un luogo pubblico. Rovazzi e Kokeshi, come sottolinea la rivista diretta da Alfonso Signorini, condividono oltre alla passione per l’arte e per i tatuaggi una conoscenza importante. L’attuale agente della Casiraghi è Fedez, l’ex amico e collaboratore di Rovazzi. Il regista e la youtuber si conoscono da anni ma solo da qualche settimana l’amicizia è diventata qualcosa di più.

Le prime parole di Rovazzi sulla nuova fidanzata Kokeshi

“Stiamo insieme da un mese e siamo felici. Siamo in partenza per i Caraibi, poi torno a cantare”, si è limitato a dichiarare Fabio Rovazzi a Chi. Il 25enne ha dunque deciso di non nascondere l’amore per Kokeshi, che sembra molto forte e intenso. Al momento la nuova coppia ha scelto di non mostrarsi pubblicamente sui social network e in particolare su Instagram. In attesa di saperne di più, qualche settimana fa Fabio ha chiarito che è rimasto in ottimi rapporti con l’ex fidanzata Karina Bezhenar conosciuta nel 2017 proprio grazie a Fedez e Chiara Ferragni. I motivi della rottura restano però sconosciuti al grande pubblico.

I progetti di Fabio Rovazzi tra musica e televisione

Non solo amore: procede a gonfie vele la carriera di Fabio Rovazzi. Di recente il ragazzo è stato ospite di All Togheter Now, il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, e presto apparirà in un episodio della nuova stagione di Don Matteo. In estate uscirà la nuova canzone di Rovazzi, dopo i successi di Andiamo a comandare, Volare e Faccio quello che voglio.