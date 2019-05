Favio Rovazzi di nuovo single: è finita con la fidanzata Karina

Fabio Rovazzi e Karina si sono lasciati: il cantante conferma la rottura sui social

Fabio Rovazzi è tornato single: è ufficiale. A confermarlo è stato il comandante di Andiamo a comandare in persona, sui suoi social, pubblicando un messaggio su Instagram stories. Con la fidanzata (ormai ex) Karina è finita ma, come ha specificato lui stesso, sono comunque rimasti in buoni rapporti. Non sappiamo esattamente cosa sia successo tra Rovazzi e Karina perché entrambi, che sono sempre stati molto restii al gossip, poco hanno fatto trapelare al riguardo. La loro storia era iniziata nel 2017 e, fino a qualche mese fa, sembrava procedere a gonfie vele.

Fabio Rovazzi rompe il silenzio: “Io e Karina ci siamo lasciati”

Che Fabio Rovazzi e Karina si fossero lasciati, in realtà, i fan del cantante lo sospettavano ormai da tempo. La conferma, però, è arrivata solo ieri sera. “Sì, io e Karina ci siamo lasciati da un po’ di tempo”, ha scritto Fabio sul suo profilo personale. “Però siamo rimasti in ottimi rapporti”, ha poi aggiunto lo stesso. Una storia finita, come spesso accade nella vita di tutti giorni tra due persone che si amano. Questa volta è capitato ad un volto noto del mondo dello spettacolo che, come abbiamo visto, ha deciso di mettere le cose in chiaro senza fare troppo scalpore.

Karina Bezhenar: chi è l’ex fidanzata di Fabio Rovazzi

Di Karina Bezhenar abbiamo sentito parlare sopratutto per via della sua relazione con Fabio Rovazzi. I due si sono conosciuti grazie a degli amici comuni e, dopo pochi mesi, è stato Fabio ad ufficializzare la loro storia su Vanity Fair. Karina di professione fa la modella ma sogna di lavorare come attrice e, negli ultimi anni, ha vissuto a Milano dove ha conosciuto e frequentato quello che ormai è diventato il suo ex fidanzato, ovvero Fabio Rovazzi.