Rovazzi sulla fidanzata Kokeshi: “È stimolante. Fedez? Capita a tanti”

Le dichiarazioni di Fabio Rovazzi sulla fidanzata Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi

Ancora una volta sulla cresta dell’onda grazie all’ultimo singolo Senza pensieri, Fabio Rovazzi si è raccontato al settimanale Grazia. L’artista, che quest’anno ha duettato con J-Ax e Loredana Berté, ha raccontato i suoi impegni professionali ma ha speso qualche parola anche per la sua vita privata. Che procede a gonfie vele da quando si è innamorato di Karen Rebecca Casiraghi, la youtuber e instagrammer conosciuta con il nome d’arte di Kokeshi. I due fanno coppia fissa da qualche mese e sono inseparabili, come documentano le numerose foto che vengono postate da entrambi sui social network.

Fabio Rovazzi innamorato perso della sua Kokeshi

“Cosa mi è piaciuto subito di Kokeshi? Il carattere: è un maschiaccio, mi tiene testa e mi fa fare cose a cui non penserei. È stimolante. E poi non ha l’ambizione di andare alle feste o fare quelle cose che piacciono a certe ragazze e che mi annoiano”, ha spiegato Fabio Rovazzi alla rivista edita da Mondadori. Non solo, Rovazzi ha messo a tacere pure chi critica la fidanzata di essere cambiata, di essere un’altra persona da quando ha iniziato questa relazione. “Non diamo seguito a certe polemiche. Gli odiatori del web cercano visibilità solo grazie agli altri”, ha assicurato il 25enne.

Perché Fabio Rovazzi e Fedez non sono più amici

Rovazzi è poi tornato a parlare dell’amicizia e collaborazione interrotta con Fedez. “Abbiamo preso strade diverse, tutto qui. Capita a tanti. Umanamente questa storia mi ha insegnato che non si può conciliare l’amicizia con il lavoro. È la lezione più importante che ho imparato finora”, ha ammesso il giovane, che da qualche mese fa la spola tra l’Italia e Los Angeles con la fidanzata.