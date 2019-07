Rovazzi furioso. Il post fiume: “Mi tengo stretta Karen, dignità”

Fabio Rovazzi furioso dopo gli attacchi alla fidanzata. Il post fiume: “Mi tengo stretta Karen, si tratta di dignità”. La vicenda

Fabio Rovazzi non ci sta, si scaglia contro le malelingue del web e scende in campo per difendere la sua nuova fidanzata Karen Rebecca Casiraghi, in arte Kokeshi. Lo sfogo dell’artista è arrivato su Instagram a cui ha affidato un lungo messaggio in cui ha parlato di ‘dignità e like’ nonché di odiatori senza né arte né parte che puntualmente bersagliano Karen. Una situazione che si è fatta pesante tanto che il cantante non utilizza mezzi termini, usando la parola bullismo. Ma Rovazzi ha le spalle larghe e la sua difesa va a colpire proprio la pochezza e l’insensatezza del ‘metodo hater’, ossia l’insulto gratuito e privo di qualsivoglia logica.

“Ho sempre difeso il web, anche nelle parti più deep, ma qui si parla di bullismo vero e proprio”

“Nonostante il web voglia costantemente praticare bullismo gratuito sulla mia ragazza, sappiate che stiamo sempre bene. Forse meglio di voi che avete bisogno di inventarvi cose su di lei per finire in tendenza” ha esordito lo Youtuber. “Evidentemente – ha aggiunto – non vi siete accorti della bassezza che avete raggiunto. Però ve ne do atto, se siete senza alcun tipo di talento è l’unico metodo percorribile”. L’artista a questo punto parla del suo amore per internet, anche quello per la sfera deep, ponendo però dei paletti ben precisi. Un conto è la libertà che la rete offre, un conto è essere bulli: “Ho sempre difeso il web, anche nelle parti più deep, ma qui si parla di bullismo vero e proprio. Ma sopratutto si parla di DIGNITÀ in cambio di like… forse vi siete dimenticati che prima o poi finisce anche quella”.

“Karen è una delle ragazze più sveglie che io abbia mai conosciuto, e voi?”

Rovazzi conclude spendendo dolci parole per la sua nuova fiamma, dispensando l’ultima stilettata nei confronti degli haters: “Io la mia la tengo stretta, come tengo stretta Karen. Una delle ragazze più sveglie che io abbia mai conosciuto, e voi? Voi tenetevi stretti i like finché varranno ancora qualcosa.”