Rovazzi e J-Ax insieme per una nuova canzone: la reazione di Fedez

Come ha reagito Fedez alla nuova canzone di J-Ax e Fabio Rovazzi

J-Ax e Fabio Rovazzi sono tornati a lavorare insieme. Dopo la trasmissione Sorci verdi e il videoclip di Vorrei ma non posto i due hanno inciso, con la collaborazione di Loredana Bertè, la nuova canzone Senza pensieri. Il brano, prettamente estivo, è già tra i più ascoltati e scaricati e potrebbe diventare uno dei tormentoni della stagione. Ma come ha reagito Fedez, ex amico di Rovazzi e J-Ax, a questo nuovo featuring? A quanto pare non molto bene. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio, il marito di Chiara Ferragni non è stato felice del ritorno del duo, che in passato è stato un terzetto. L’ex giudice di X Factor – che si è preso una momentanea pausa dalla musica – si sta consolando però con la famiglia. E il suo prossimo obiettivo sarà quello di avere un altro erede dopo il piccolo Leone, nato a marzo 2018.

Fedez non ha reagito bene alla nuova canzone di Fabio Rovazzi

“Lo avevamo scritto: il sodalizio destinato a sparire sarebbe stato quello tra Fedez e J-Ax, non quello tra J-Ax e Fabio Rovazzi. E infatti nel nuovo singolo del ragazzo dei record, Senza pensieri, ci sono Loredana Berté e appunto J-Ax. E Fedez? Non ha preso bene questa reunion (di una coppia che in realtà non si è mai sciolta). Ma si consola pensando al suo prossimo obiettivo: allargare la famiglia“, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Perché Fedez ha litigato con Fabio Rovazzi e J-Ax

Divisi da più di un anno, nessuno dei tre diretti interessati ha mai svelato il motivo di questa rottura professionale e privata. Rovazzi si è detto dispiaciuto per l’accaduto ma ha preferito non aggiungere dettagli. La verità verrà mai a galla?