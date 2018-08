Rovazzi, le dolci parole d’amore per la fidanzata Karina: “Lei c’è sempre”

Fabio Rovazzi e il pensiero per la fidanzata Karina: “Lei c’è sempre, perché dovrei cambiarla?”

Questo è sicuramente un grande momento per Fabio Rovazzi che, dopo la separazione artistica da Fedez, sta cavalcando l’onda del successo con il suo nuovo singolo. Il cantante, diventato famoso con Andiamo a comandare, recentemente ha puntato tutto su Faccio quello che voglio, un nuovo pezzo che in pochi minuti ha raggiunto un numero incredibile di visualizzazioni su YouTube. Intervistato dal settimanale Grazia, però, è stato chiesto a Rovazzi di parlare anche del suo rapporto con la fidanzata Karina. “Io non vivo di successo e credo nell’amore” ha dichiarato Fabio Rovazzi “Karina c’è sempre, perché dovrei cambiarla? Certo che mi corteggiano in tante, ma sono innamorate del mio personaggio non di me”.

Rovazzi presto papà? Il fenomeno del web dichiara: figli sì, ma in futuro

Le cose con Karina procedono così bene che a Rovazzi, durante l’intervista, è stato chiesto se lui avesse mai pensato di mettere su famiglia un giorno con la sua fidanzata. Sull’eventualità di diventare padre, però, Fabio è stato chiaro: “Figli per ora no, non potrei seguirli, però come fanno a non piacerti i bambini? Sono belli e sinceri, più importanti di tutto il resto”. Pur non essendo interessato a fare il genitore adesso, dunque, Rovazzi sembrerebbe non escludere a priori l’idea di un figlio in futuro, magari proprio con la sua tanto amata Karina.

Rovazzi litiga con Fedez: i motivi che hanno spinto i due ad allontanarsi

Prima ancora che tutti parlassero del suo nuovo singolo, Rovazzi sui giornali e i siti di informazioni c’era finito soprattutto per via della lite con Fedez. I motivi che li avrebbero allontanati? “Ringrazio Fede per quello che ha fatto per me” ha dichiarato recentemente il cantante “Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano. Noi siamo, bene o male, inciampati perché abbiamo in mente delle idee differenti”.