Rovazzi a Venezia: così ha smontato i ‘Basciagoni’ e Giorgia Soleri

Che Festival di Venezia sarebbe senza polemiche ‘extra’ cinema? Chissà, forse migliore, direbbe qualcuno. Qualcun altro, invece, direbbe che tutto fa brodo e che dunque ben vengano pure le polemicucce. Negli ultimi giorni ne sono state servite un paio assai prelibate, protagonisti Giorgia Soleri (influencer e fidanzata del cantante dei Maneskin, Damiano David), Alessandro Basciano e Sophie Codegoni (coppia di influencer sbocciata al Grande Fratello Vip 6). La prima, in tempi non sospetti, ha detto di essere annoiata dal cinema ma poi ha sfilato sul red carpet sponsorizzando un brand. Come è finita? Che è stata travolta dalle critiche. I cosiddetti ‘Basciagoni’, invece, sono stati protagonisti sul tappeto rosso di una proposta di matrimonio. Ed anche qui è scontato dire che c’è stato un diluvio di biasimi nei loro confronti. A smontare i tre personaggi è stato anche Fabio Rovazzi, sbarcato in laguna nelle scorse ore.

Con il sorriso, davanti alle telecamere, ha spiegato perché si trovasse a Venezia. E con una ironia mescolata a una punta di sarcasmo ha lasciato chiaramente intendere che cosa pensa dei casi sopracitati. “Non sono qui perché trovo i film noiosi, non sono qui perché devo fare proposte di matrimonio sul red carpet. Sono qui perché fondamentalmente mi piace il cinema, sembra strano?”, si è chiesto, con vena palesemente umoristica. Evidente che la menzione dei “film noiosi” sia riferita a Giorgia Soleri, mentre quella relativa alla proposta nuziale sia stata fatta appositamente pensando a Basciano e Sophie.

Dopotutto Rovazzi, seppur ha usato sottilmente toni taglienti, è stato clemente se paragonato a ciò che hanno detto altri personaggi noti del mondo del cinema e dello spettacolo. L’attore Alessio Vassallo ha addirittura definito alcuni influencer dei “fenomeni da baraccone” che ‘dissacrano’ i posti sacri del cinema con le loro trovate. Anche lui non ha esplicitamente nominato Soleri e i ‘Basciagoni’, ma i riferimenti a loro sono stati tutt’altro che celati. A ciò si aggiunge pure lo sfogo di Karina Cascella, opinionista televisiva ed ex volto di Uomini e Donne. Anche lei non è andata per il sottile nel giudicare il gesto della proposta di matrimonio. Tutto fa brodo al Festival, resta da capire se poi quel brodo sia saporito o insipido.