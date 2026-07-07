Rottura con Fedez, J-Ax rivela i retroscena mai raccontati: “Perché siamo stati zitti anni, in ballo milioni”

J-Ax è tornato a parlare della rottura professionale con Fedez, i cui retroscena e dettagli non sono mai stati rivelati pubblicamente. L’ex Articolo 31, di recente, ha fatto delle confessioni al podcast BSMT, chiacchierando con Gianluca Gazzoli. Rapido riassunto delle puntate precedenti. Nel 2013 i due rapper hanno aperto l’etichetta musicale indipendente Newtopia, lanciando artisti come Rovazzi e dando vita a un loro progetto che li ha portati a vendere milioni di copie e a riempire gli stadi. Un progetto che sembrava perfetto, così come sembrava perfetto l’affiatamento umano tra loro. E invece qualcosa si è poi rotto irrimediabilmente. Nel 2018 la fine della loro amicizia e della loro collaborazione è arrivata ufficialmente al capolinea, con J-Ax che è uscito da Newtopia. Negli anni a venire, in ogni intervista, gli è stato domandato quali siano state le cause della rottura lavorativa con il collega. Zero spiegazioni. Stesso atteggiamento assunto dall’ex marito di Chiara Ferragni.

J-Ax parla per la prima volta delle penali milionarie firmate con Fedez

J-Ax, a Gazzoli, ha raccontato il motivo del suo silenzio sulla vicenda e qualche altro particolare curioso. “San Siro non è la mia dimensione e non l’ho vissuta bene nel 2018. Io già stavo male e volevo andarmene e preferirei non scendere nei dettagli, la cosa aveva preso una direzione che non mi piaceva. Non c’era più lo spirito di quando avevamo fondato Newtopia. Se abbiamo fatto San Siro già da litigati? C’erano già dei problemi”, ha dichiarato il rapper, confermando le indiscrezioni circolate per anni, ossia che la rottura non è arrivata come un fulmine a ciel sereno per un evento scatenante inatteso, ma è stata frutto di un ‘logoramento’ andato avanti mesi.

L’ex Articolo 31 ha quindi evidenziato che la nascita di Newtopia è giunta in modo naturale e spontaneo. Lui e Fedez avevano la medesima visione in quel periodo. Poi le cose sono cambiate e sono state inserite nei loro accordi penali da milioni di euro:

“Non c’è stata una litigata, non riuscirei a individuarla. Diciamo che lui era molto più giovane di me, io sono rimasto uguale, ogni persona si evolve in una maniera e siamo finiti con l’avere vedute diverse, mentre all’inizio avevamo le stesse. Ma alla fine siamo arrivati con delle penali milionarie“.

Il riferimento alle penali riguarda il momento in cui Ax ha deciso di lasciare Newtopia. Secondo queste intese, se uno tra lui o Fedez avesse rivelato pubblicamente i dettagli del divorzio, avrebbe dovuto corrispondere all’altro una gran quantità di denaro. Ecco spiegato il motivo del silenzio tombale:

“Quando abbiamo interrotto la collaborazione con Newtopia, abbiamo anche firmato un accordo, dove c’erano delle penali milionarie in cui c’era scritto che io e lui non potevamo dire nulla della rottura in generale. Io ho accettato la prima offerta che mi hanno fatto senza contrattare“.

Il disgelo e i rapporti oggi

Dopo anni di gelo totale, nella primavera del 2022, Fedez e J-Ax sono tornati insieme sul palco durante l’evento benefico Love Mi. L’anno successivo hanno collaborato al singolo Disco Paradise. A cantare con loro c’era anche Annalisa. Anche della reunion Ax ne ha parlato con Gazzoli: “Come mai abbiamo fatto pace? Perché era una bella storia da raccontare. Volente o nolente quel momento di Comunisti col Rolex ha rappresentato una bella cosa per molte persone. Diciamo che è come quando i genitori si separano, ma poi si ritrovano per i pranzi di Natale, così i figli sono contenti. Però è stato bello e c’è finita in mezzo anche Annalisa e le ha portato fortuna. Inoltre con lei dovevamo essere tutti educati“.

L’intervista di Fedez e la scelta di J-Ax di non far valere la penale

Spazio infine a un episodio ‘limite’. Nel 2019 Fedez ha rilasciato un’intervista al giornalista Peter Gomez. In quel frangente raccontò qualcosina della fine della collaborazione con il collega, dicendo che la rottura non era nata da questioni economiche. “Non è stata per motivi economici o di denaro, ma non è così, sarebbe stato più semplice. Io ho le mie motivazioni, lui ha le sue, me le ha date in parte”, spiegò Fedez, aggiungendo che si era sentito tradito e abbandonato.

Ax ha così commentato quell’intervista: