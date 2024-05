J-Ax ha lanciato una frecciatina a Fedez? Il rapper: “Ora parlo io”

J-Ax mette a tacere le voci di una nuova lite con Fedez. Ma, si proceda con ordine. In occasione dell’uscita del nuovo album degli Articolo 31, “Protoromanza”, J-Ax sta rilasciando diversi interviste promozionali. In una di queste, a Radio Deejay, il rapper ha riflettuto sul suo passato e il suo presente, confrontando gli stili di vita diversi che ha adottato nel corso degli anni. Parlando della sua gioventù turbolenta, ha spiegato di aver subito una trasformazione completa dopo aver incontrato sua moglie, Elaina Coker, e soprattutto dopo la nascita del loro figlio, Nicolas, nel 2017. Ma, J-Ax non si è limitato a parlare di sé stesso, bensì ha condannato indirettamente dei suoi colleghi.

J-Ax e le sue polemiche dichiarazioni

Secondo il cantante, un artista può condurre la famigerata ‘vita spericolata‘ finché è solo e non ha la responsabilità di un figlio. Una volta diventato genitore, bisognerebbe smettere con un certo stile di vita per il bene dei bambini: “Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio… Non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino”.

Le sue dichiarazioni hanno fatto discutere, dal momento che arrivano in un momento complicato per l’amico ed ex socio, Fedez. Dopo la rottura con Chiara Ferragni, Federico ha ripreso a vivere una vita notturna molto attiva, nonostante sia padre di due bambini, Leone e Vittoria. È stato coinvolto in risse e anche in una presunta aggressione verso Cristiano Iovino. Alla luce dello scandalo legato al suo coinvolgimento nel pestaggio al personal trainer, in tanti hanno pensato che J-Ax stesse mandando una frecciatina all’amico, non approvando il suo recente modo di vivere.

Inoltre, c’è stata polemica anche per un’altra affermazione di J-Ax, che ha sottolineato come non giustifichi neppure i genitori ‘depressi’: “Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto”. Dunque, le parole del rapper sono state riportate dai principali siti d’informazione, scatenando una miriade di critiche.

J-Ax risponde alle critiche: cos’ha detto

A questo punto, qualche ora fa, J-Ax ha voluto fare chiarezza sulla questione. Il leader degli Articolo 31 non ha nominato Fedez direttamente né ha parlato della loro amicizia. Tuttavia, ha specificato che le sue parole sono state capite male e ha spiegato meglio cosa intendeva dire e quali erano le sue vere intenzioni dietro quelle dichiarazioni:

Forse non mi sono spiegato bene. Probabilmente le testate online hanno decontestualizzato. Alla fine credo che come al solito sia la gente che non vuole capire un ca**o, così può indignarsi e/o fare gossip. Quindi lo devo spiegare a prova di scemo. Intendevo che fare la popstar edonistica che si pi**a/beve il mondo quando sia ha un partner, dei figli, magari a cui non si paga il mantenimento per permettersi i vizi, non è genio e sregolatezza, ma è a persone di me*da.

Infine, è tornato anche sull’argomento depressione, che ha generato ugualmente molto scalpore:

La depressione è una malattia per cui si va dal dottore, non dal pusher. I bambini vengono prima di tutto. Così mi sento io, giusto o sbagliato.

Nel frattempo, non c’è stata nessuna replica da parte di Fedez, che aveva probabilmente già compreso le intenzioni del ritrovato amico.