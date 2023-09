Rosy Chin e quel tavolo riservato ai Ferragnez ogni sera

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e alcuni dei suoi protagonisti stanno già facendo parlare di sé. Tra questi c’è Rosy Chin, e non solo per la sua avventura al reality. Una recente indiscrezione di Dagospia, infatti, ha messo in luce un presunto dettaglio che riguarderebbe il ristorante della concorrente. Ecco i dettagli.

Rosy Chin: un tavolo per Fedez e Chiara Ferragni nel suo ristorante

Sembra che il personale del ristorante di Rosy Chin abbia detto che, all’interno del locale, ci sia tutte le sere un tavolo riservato a Chiara Ferragni e Fedez, qualora si dovessero presentare. Indipendentemente se quanto riportato da Dagospia possa trovare conferma o meno, quello di Rosy Chin è comunque un nome popolare nel mondo della cucina.

Come fatto notare da Il Corriere della Sera, Rosy è una chef di alto livello che gestisce il ristorante sushi Yokohama a Milano. La peculiarità di questo ristorante è la cucina fusion, ovvero piatti che uniscono tradizione orientale e occidentale. La concorrente del Grande Fratello vanta quasi 400mila follower su Instagram e il suo ristorante è frequentato da diversi volti noti, come il calciatore Alessandro Bastoni e la moglie Camilla. Rosy, inoltre, ha partecipato anche alla seconda stagione di The Ferragnez. Chissà che Fedez e Chiara Ferragni non siano clienti abituali del suo ristorante.

Rosy Chin al Grande Fratello: il recente scivolone

La sua partecipazione al Grande Fratello è stata oggetto di complimenti da parte di numerose personalità dello spettacolo, come Emma Marrone, Siria e Paola Barale, oltre a numerosi altri influencer. Nonostante i pochi giorni dal suo ingresso nella casa, tuttavia, Rosy Chin ha già avuto modo di far parlare di sé in un paio di occasioni. Le sue battute e imitazioni, come quella di Rosa Ricci in Mare Fuori, hanno fatto divertire, ma è stato durante una sua esibizione canora che la nota cuoca si è spinta troppo oltre.

Qui, mentre diversi concorrenti si trovavano in cucina, Rosy ha intonato la famosa canzone Besame Mucho, modificandone però una parola e dando luogo ad una volgarità. Lo scivolone non è sfuggito ai concorrenti, che hanno prima reagito con un sussulto e poi hanno deciso di far finta di nulla. Al momento, pare che la produzione non abbia preso provvedimenti verso Rosy Chin.