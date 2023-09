Grande Fratello, i primi brutti scivoloni: “Droga” e “besame er bucio”

Il Grande Fratello è iniziato solamente da qualche giorno e, dopo nemmeno una settimana dalla prima puntata, i suoi protagonisti iniziano a far discutere e non poco. Nel mirino questa volta ci sarebbero alcune dichiarazioni fatte da uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del reality show: Paolo Masella. Il macellaio di origini romane si è infatti lasciato andare a una battuta sulla droga e in particolare sull’atleta olimpico Alex Schwazer, con un riferimento assai poco celato alla vicenda sul doping che ne segnò inevitabilmente la carriera e lo squalificò dalle Olimpiadi fino al 2024. Dichiarazioni che di certo non sono piaciute al pubblico e che non sono passate inosservate alla produzione che, pare, abbia già in serbo misure disciplinari severe per Masella.

Ma non finisce qui perché, nella serata di ieri mercoledì 13 settembre, anche Rosy Chin è finita nell’occhio del ciclone per aver pronunciato una volgarità. La concorrente stava cantando il brano “Besame Mucho” ma all’ultimo ha deciso di cambiare qualche parola del testo. Ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Paolo Masella e le sconvolgenti affermazioni su Alex Schwazer

Come anticipato, a pochi giorni dall’inizio della trasmissione, Paolo Masella si è reso protagonista di un episodio a dir poco sconvolgente, attirando l’attenzione dei telespettatori e scatenando un dibattito particolarmente acceso. Il macellaio ha infatti rilasciato una dichiarazione parecchio inopportuna sul conto di Alex Schwazer, marciatore di fama internazionale, e sulla delicatissima questione del doping nel mondo dello sport.

Ma che cosa è successo nello specifico? Nel corso di una sessione di allenamento nel giardino della casa, Masella si è rivolto a Schwazer, intento ad allenarsi sul tapis roulant, affermando: “Oggi te ricominci a droga’, eh”. In seguito il concorrente, resosi probabilmente conto della gravità delle sua affermazioni, ha cercato di correggere il tiro e ha iniziato a fare riferimento a dei presunti “integratori alimentari”: “A fare gli integratori, no? Ti ricominci a fa’ gli integratori, te li portano”.

Il maldestro tentativo non è però servito a nulla in quanto il danno era già stato fatto: le dichiarazioni di Masella sono state trasmesse in diretta generando sconcerto tra il pubblico a casa. I social media sono stati inondati di commenti riguardo l’accaduto in pochissimo tempo: i telespettatori si sono divisi tra chi ha espresso piena solidarietà nei confronti di Schwazer e chi, invece, ha duramente condannato Paolo per la sua infelice battuta chiedendone la squalifica immediata.

Sicuramente questo episodio avrà delle ripercussioni sulla reputazione di Masella ma al momento non è ancora chiaro se Alfonso Signorini deciderà di attuare delle misure disciplinari nei confronti del macellaio oppure no. È però assai probabile, data la gravità del gesto, che il presentatore decida di dedicare parte della prossima diretta all’argomento.

Rosy Chin: “Besame er bucio”

Anche Rosy Chin, chef di un noto ristorante a Milano, sta facendo parlare molto di sé nelle ultime ore. In questi primi giorni di Grande Fratello, Rosy sta divertendo tutti quanti con le sue battute e soprattutto le sue imitazioni, come quella di Rosa Ricci in “Mare Fuori”. Ieri sera però la chef non si è trattenuta e ha usato una parola vietata, in base alle nuove regole del GF, durante una sua esibizione canora.

Mentre tutti i concorrenti, o quasi, si trovavano nella cucina per preparare da mangiare, Rosy ha iniziato a cantare una famosa canzone dal titolo “Besame Mucho”. E fin qui tutto bene, fino a che la celebre chef non ha deciso di modificare una parola del testo trasformandolo in una volgarità: “Besame er bucio”. Gli altri concorrenti hanno reagito con un sussulto e poi hanno deciso di far finta di nulla, forse nella speranza che la produzione non si fosse resa conto di nulla. Troppi tardi però perché all’occhio del Grande Fratello non sfugge nulla e pochi secondi dopo, una voce fuori campo ha richiamato Grecia Colmanares nel confessionale.

Il tono di voce era tutt’altro che calmo, pertanto i telespettatori sono convinti che il richiamo fosse più un monito per la Chin. Per il momento pare che la produzione non abbia preso provvedimenti nei confronti della chef ma tutto può ancora succedere.