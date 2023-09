Grande Fratello, concorrenti terrorizzati: le surreali regole

Sono passate meno di 24 ore da quanto si sono riaccese le luci della Casa più spiata d’Italia, ma in questo breve arco di tempo è stato già possibile notare il grande cambiamento imposto dalla nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi. Ieri 11 settembre, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello, durante la quale è stato possibile vedere l’ingresso dei primi 15 concorrenti di quest’edizione. Com’è noto, quest’anno i cosiddetti ‘vipponi‘ convivranno con i NIP, ovvero le persone non famose. Inoltre, i gieffini sono tenuti ad osservare delle regole precise e un comportamento molto diverso rispetto agli scorsi anni. Insomma, un clima a tratti pesante, che avrebbe messo subito tutti in concorrenti sull’attenti.

I concorrenti terrorizzati dalle nuove regole del GF

Già nella prima giornata vissuta nella Casa, ci sono stati diversi episodi che hanno attirato all’attenzione del popolo del web. Ad esempio, nel pomeriggio il calzolaio Lorenzo Remotti si è lasciato scappare una parolaccia durante una conversazione con i suoi compagni nel tugurio. Ebbene, questo ha subito suscitato la reazione allarmata della manager Anita Olivieri, consapevole del fatto che i concorrenti debbano cercare di evitare qualsiasi tipo di linguaggio non consono.

Dopodiché, un altro ‘richiamo’ è stato fatto dalla chef Rosy Chin a Massimiliano Varrese, che aveva iniziato ad imitare il personaggio ‘Ghostface’ del film Scream, tenendo un coltello in mano. Rosy, infatti, l’ha subito fermato facendogli notare che, così facendo, avrebbe potuto ricevere un rimprovero dagli autori. E ancora, prima di iniziare a cenare, tutti i gieffini seduti al tavolo hanno iniziato a dare una preghiera prima di iniziare a mangiare. Infine, è stata rivelata una nuova regola, ovvero che se qualche concorrente indossa dei costumi o vestiti Givova (sponsor del programma) allora deve per forza allenarsi o fare il bagno, con il divieto di poter stare sdraiato.

Come previsto al Grande Fratello è in atto una vera e propria rivoluzione e i concorrenti ne sono ben consapevoli, tanto da sembrare terrorizzati dal fare qualsiasi mossa. Certo è che queste nuove norme stanno divertendo molto gli utenti sui social, la maggior parte dei quali starebbe trovando il tutto alquanto surreale ed esagerato, chiedendosi per quanto tempo i ragazzi possano resistere in questo modo.

LA FACCIA DI ANITA QUANDO SENTE LA PAROLACCIA STO MORENDO#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/feChbg7ZcM — ♡༄ puff (@4gaiia) September 12, 2023

“se avete costumi Givova addosso o vi allenate o vi fate il bagno.. non potete stare sdraiati” #GrandeFratello pic.twitter.com/SkT62oHbgl — manu (@scorp10_) September 12, 2023

NON ANCHE LA PREGHIERA PRIMA DI CENA LA SVOLTA CATTOLICA DEL PROGRAMMApic.twitter.com/hBdHnmee2B — BagnoTrash ???? (@bagnotrash) September 12, 2023