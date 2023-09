Grande Fratello, gaffe e segnalazioni scottanti: autori già furiosi

By

Nascono i primi problemi per i concorrenti del Grande Fratello 2023. La nuova e inedita edizione Nip e Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini è appena iniziata e già ci sono degli inconvenienti. In particolare, sono spuntate fuori delle segnalazioni su due concorrenti non famose, ovvero Angelica Baraldi e Anita Olivieri. Le due avrebbero mentito nelle loro clip di presentazioni. Non solo, gli autori hanno commesso nella notte una gaffe e si sono ritrovati a dover già rimproverare un concorrente, Lorenzo Remotti.

Andando con ordine, dopo la diretta della prima puntata, gli autori hanno chiamato in confessionale “Antonella”. Ma chi è Antonella? Questa la domanda che si sono posti i cinque concorrenti che si trovano nel Tugurio. Nessuno tra di loro porta questo nome e, infatti, sono rimasti tutti abbastanza perplessi, come è possibile notare nel video che sta girando sul web. Molti telespettatori credono che gli autori abbiano commesso una gaffe, rimasti con la mente ancora alla passata edizione, quando nella Casa c’era Antonella Fiordelisi.

Intanto, oltre questa gaffe, c’è dell’altro. Questa mattina il calzolaio Lorenzo Remotti al Grande Fratello sembra aver infastidito gli autori. Secondo quanto riporta MondoTv24, il gieffino non famoso avrebbe parlato più del dovuto, tanto che la regia ha deciso di mutare l’audio. Pare che Lorenzo sia stato rimproverato all’interno del confessionale dagli autori. Il calzolaio ha deciso di raccontare tutto agli altri coinquilini, con cui sta condividendo il Tugurio, ovvero Anita, Samira Lui, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi.

Un errore quello commesso da Lorenzo, visto che è vietato rivelare ciò che succede all’interno del confessionale. Infatti, pare che la regia abbia subito silenziato il microfono. Non si sa comunque il motivo per cui gli autori abbiano rimproverato il calzolaio all’interno del confessionale.

Grande Fratello: Angelica e Anita stanno mentendo?

Arrivano anche le prime segnalazioni sui concorrenti Nip del GF 2023. Sul web stanno spuntando delle indiscrezioni su Angelica Baraldi, la quale ha raccontato di non avere un buon rapporto con il padre, in quanto non condivide molte delle sue idee.

“Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono stati sempre molto ingombranti nei miei confronti. Quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia. Credevo fosse giusto per il mio futuro. Questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me”

Ma ecco che in queste ore Deainira Marzano ha riportato una segnalazione che andrebbe a smentire il suo racconto. L’esperta di gossip ha subito condiviso questo messaggio ricevuto da un utente su Instagram

“Angelica Baraldi, che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, in realtà viene dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore Parmalat, ora Amministratore delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà”

Altre segnalazioni stanno spuntando anche su Anita Olivieri, che nella clip di presentazione ha dichiarato di essere single. Sempre Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che ha ricevuto su Instagram, da parte di una persona che dice di conoscere la bionda gieffina.

“Anita Olivieri del Gf, a parte che nell’ambiente tra comitive non la sopporta nessuno, è arrivista che non puoi capire. Ed è sempre fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single siamo tutti caduti dalla sedia”

Subito dopo, l’esperta di gossip ha condiviso una foto che ritrae Anita con il presunto fidanzato il giorno della sua laurea. Tale scatto risalirebbe allo scorso 4 settembre. Tali indiscrezioni vanno comunque prese con le pinze. Non resta che attendere per scoprire se le due gieffine verranno messe di fronte a queste segnalazioni, in modo da avere la possibilità di dare le loro spiegazioni.