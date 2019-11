Rosy Abate 3 si farà oppure no? Parla Giulia Michelini, fan confusi

Rosy Abate 3 ci sarà o non ci sarà? Le news confondono i fan: ecco cosa sta succedendo

Rosy Abate 3 si farà oppure non si farà? Tutto sembrava portare alla conclusione della serie televisiva in due stagioni, ma un video ha riacceso le speranze dei fan. Il video in questione è stato pubblicato sul profilo Instagram di Taodue e nello stesso chi riprendeva è entrato in una stanza in cui un autore era al lavoro. Si tratta di Mizio Curcio, che ha firmato le precedenti sceneggiature di Rosy Abate e nel video è intento a scrivere su una lavagna. Ci sono molti appunti divisi in colonne e scritto più grande, ben in evidenza, c’è proprio “Rosy Abate”. Per questo molti hanno pensato a una conferma della terza stagione: altrimenti perché lavorare a una sceneggiatura? O rielaborare degli appunti sulla storia del personaggio di Giulia Michelini? Ogni indizio lasciava pensare che ci sarà Rosy Abate 3, tutti tranne uno.

Rosy Abate terza stagione, Giulia Michelini confonde i fan: “Non ci credete”

Tra gli hashtag infatti c’era anche questo: “#NONÈROSY3”. Molti hanno pensato che fosse un tentativo di deviare i fan, anche perché l’autore nel video dice che ci sono novità in arrivo ma che è presto per rivelarle. La felicità dei fan è stata spezzata improvvisamente dall’intervento di Giulia Michelini, che su Instagram ha scritto: “Non ci credete. Non è vero. Sono tutte frolle…”. Dunque la Michelini ha smentito la terza stagione, a meno che anche lei non stia giocando un po’ del confondere i fan come con l’hashtag. Ciò che è certo è che sulla lavagna c’è davvero il nome di Rosy Abate, così come nella prima colonna si legge in alto “Rosy vive isolata”. E chissà con un buon fermo immagine si riuscirebbe a leggere tanto altro, per capirci meglio.

Rosy Abate 3, qual è la verità dopo la smentita di Giulia Michelini?

Facendo un bilancio degli indizi possiamo dire che solo uno è a favore della terza stagione, ovvero gli appunti sulla lavagna. Due inizi invece fanno pensate che Rosy Abate 3 non ci sarà. Attendiamo ulteriori indizi per capire il futuro di questa fiction…