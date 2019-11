Rosy Abate 3 con Giulia Michelini ci sarà: è ufficiale

Rosy Abate 3 con Giulia Michelini si farà: è ufficiale

Buone notizie per tutti i fan di Rosy Abate: la terza stagione si farà! L’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore sui social network dove la Taodue, società che produce la fiction Mediaset, ha pubblicato un video. Una breve clip, apparsa su Facebook, nella quale viene comunicato il ritorno del personaggio interpretato da Giulia Michelini. Nel filmato si vede il creatore della serie, Pietro Valsecchi, che scrive su una lavagnetta il nome della famosa Regina di Palermo. Di più non è possibile scorgere ma una voce fuori dal campo annuncia importanti novità in arrivo. Dunque continuano le avventure di Rosy nonostante le recenti dichiarazioni della Michelini. Ospite di Verissimo l’attrice si era detta pronta a dire addio al suo personaggio più celebre ma a quanto pare c’è stato un ripensamento o quanto meno si è raggiunto un accordo con la produzione.

Le prime anticipazioni sulla terza stagione di Rosy Abate

Al momento non si hanno anticipazioni ufficiali sulle nuove puntate di Rosy Abate. La seconda stagione – trasmessa di recente su Canale 5 con discreti ascolti – terminava con Leonardo, il figlio della protagonista, che entrava in Polizia mentre Costello meditava vendetta dal carcere. Non è escluso che l’uomo – interpretato da Davide Devenuto – possa tornare in azione nella terza stagione, le cui riprese inizieranno il prossimo anno. Così come non è escluso che ci possa essere un passaggio di testimone da Rosy a Leonardo, a cui presta il volto il giovane attore Vittorio Magazzù.

Le ultime dichiarazioni dell’attore che interpreta Leonardo

“Se Giulia Michelini non vuole fare la serie, passare subito a Leonardo Abate credo sia una mancanza di rispetto, sia nei suoi confronti che nei confronti degli spettatori. Il passaggio di testimone dovrebbe essere naturale. L’ideale sarebbe continuare un cammino insieme e poi creare questo passaggio. Se un giorno Leonardo dovesse diventare, ad esempio, il principe di Palermo deve diventarlo sulla scia di Rosy”, ha dichiarato Magazzù. Per ora una cosa è certa: Rosy Abate 3 si farà!