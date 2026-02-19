Rossella Erra, eccezionale dimagrimento: “Quanti kg ho perso e come”, foto prima e dopo

Rossella Erra si è messa a stecchetto e, nel giro di un anno e 4 mesi, ha perso tantissimi kg. Per la precisione 34. Lo ha raccontato lei stessa a La Volta Buona, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La “tribuna” di Ballando con le Stelle ha inoltre spiegato in che modo è riuscita a smaltire molto peso, rivelando quale dieta ha seguito e aggiungendo di essere stata consigliata da nutrizionisti e specialisti in attività fisica.

Rossella Erra: come ha perso 34 kg in un anno e 4 mesi

La 51enne, ospite nelle scorse ore nella trasmissione di Balivo, ha riferito di aver perso 34 kg e 3 taglie. In particolare, ha raccontato che il percorso di dimagrimento lo ha iniziato un anno e quattro mesi fa. Dunque non una perdita di peso repentina, bensì costante. “Voi forse non lo vedete, però 34 chili su di me sono tanti – ha dichiarato –. Ho perso tre taglie. Questo vestito l’ho fatto restringere tre volte ed è una grande soddisfazione“.

L’opinionista ha poi narrato un curioso aneddoto. Il maestro Antonio Mezzancella non la vedeva da tre settimane e quando l’ha incontrata le ha detto: “Mamma mia, sei sciupata!”. Nel senso che si nota il dimagrimento. Erra, oltre a fare scelte più calibrate alimentari, ha anche iniziato a fare più attività fisica: “Se mi muovo? Sì, vado a camminare. È un’attività blanda, ma soprattutto adesso faccio tutto a piedi, non prendo più la macchina“.

La dieta seguita dall’opinionista

Sempre a La volta buona, Erra ha spiegato di aver appreso a bilanciare i pasti in modo corretto e più sano. “Ho modificato il mio modo di mangiare – ha confidato -. In generale ho ridotto le quantità di carboidrati. La pizza? La mangio ogni tanto, l’altro giorno ho mangiato due pezzi, ma senza la crosta. Ieri l’ho mangiata con Sara Di Vaira, era la mini pizza, quella dei bambini, poi però la sera ho mangiato il minestrone, perché devo compensare. Non mangiavo la pizza da tre settimane e siccome sapevo che veniva Sara, con la mia dietologa abbiamo deciso: “La mangi, ma poi il pasto successivo mangi il minestrone”. Ormai su questo sono diventata brava“.

Quello a cui invece rinuncia sempre sono i dolci. Anche a Natale, nessuno sgarro: niente pandori, tantomeno panettoni. In estate potrebbe fare uno strappo alla regola, concedendosi qualche gelato. Ma senza esagerare. La decisione di non toccare i dolci la sta mettendo a dura prova:

“Io adesso sto guardando il cesto dei dolcetti lì dietro e sudo freddo quando tu lo fai vedere, mi sudano le mani. Perché comunque è una privazione, ma sono cosciente di doverla fare, perché sennò torna tutto da capo: il colesterolo, la pressione e tutto il resto. Io non voglio stare così male”.

Erra ha riferito che prima di iniziare la dieta prendeva le pillole per tenere a bada il colesterolo e la pressione. Con un’alimentazione più corretta le ha eliminate e si sente molto meglio fisicamente: “Non voglio più avere questi problemi. Non è soltanto una questione estetica, è proprio una questione di salute“.

Infine il volto di Ballando con le Stelle ha assicurato che continuerà a nutrirsi in modo misurato e a fare attività fisica, continuando a perdere peso.