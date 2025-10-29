Ballando con le stelle, terremoto: Rossella Erra fatta fuori, spinoso retroscena

Rossella Erra, secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, non sarà confermata nel cast fisso della prossima stagione di Ballando con le Stelle. La ‘voce del popolo’ dello show condotto da Milly Carlucci, sempre stando a quanto riportato dallo scrittore, avrebbe fatto storcere il naso alla produzione per dei comportamenti controversi. Non solo: dietro le quinte ci sarebbe un clima glaciale tra Erra e due giurati. Ma che cosa sarebbe accaduto di preciso?

Rossella Erra fuori da Ballando con le Stelle, l’indiscrezione

Parpiglia ha sostenuto che la ‘tribuna’ sarebbe stata richiamata più volte dalla produzione del talent show in quanto avrebbe registrato di nascosto dei video realizzati dietro le quinte del programma. Video che avrebbe poi ceduto a La volta buona, trasmissione di Rai Uno condotta da Caterina Balivo in onda dal lunedì al venerdì.

Il giornalista ha anche scritto che “due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Erra, stop anche ai saluti…”. Non sono però stati fatti i nomi di coloro che avrebbero tagliato i ponti con l’opinionista. Il condizionale è d’obbligo visto che l’indiscrezione, al momento, non ha trovato conferme ufficiali. Ma nemmeno smentite.

“La sua conferma il prossimo anno? A oggi non è prevista”, ha concluso Parpiglia, affermando che Erra potrebbe essere fatta fuori da Ballando con le Stelle in vista della prossima stagione.

Chi è Rossella Erra e il suo percorso in tv

Rossella Erra ha 51 anni ed è originaria di Portici, comune in provincia di Napoli. A 29 anni è convolata a nozze con l’ufficiale dell’esercito Attilio Russo, con il quale ha una figlia, Beatrice. Prima di dedicarsi completamente al piccolo schermo, ha svolto la professione di commercialista, dopo aver conseguito la Laurea in Economia del commercio internazionale e mercati valutari.

La sua prima esperienza televisiva è stata a Vieni da Me, programma timonato da Caterina Balivo. Dopo la cancellazione della trasmissione è stata ingaggiata a Ballando con le Stelle come opinionista, nel ruolo di ‘Ambasciatrice del popolo’ (una sorta di contraltare della giuria ufficiale dello show). La si ricorda, sempre in veste di opinionista, anche a Detto Fatto di Bianca Guaccero e a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.