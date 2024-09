Rossella Brescia, Verissimo: “Cannito m’ha lasciata, non so perché”

Rossella Brescia ha confermato le voci relative alla fine della sua relazione, lunga quasi venti anni, con Luciano Mattia Cannito. Ospite a Verissimo, ha raccontato anche a Silvia Toffanin che suo padre è gravemente malato. L’uomo ha l’Alzheimer e non riconosce più nessuno, nemmeno gli affetti più stretti. Una situazione che sta inevitabilmente provando la ballerina 53enne di Martina Franca.

Verissimo, Rossella Brescia: “Cannito, i suoi sentimenti sono cambiati”

“Credo nell’amore, ma in questo momento non mi fa sognare più”, ha dichiarato la danzatrice che ha è poi passata a spiegare i dettagli della separazione con Cannito: “Dopo quasi vent’anni è finita la mia storia d’amore. Non per mia volontà. Non ho capito il motivo e la ragione, poi ho compreso che bisogna rispettare i sentimenti altrui. Evidentemente se per lui sono cambiati i sentimenti, ci vuole rispetto. Lui mi dice tuttora che mi amerà per tutta la vita, ma come una sorella e una figlia”.

Rossella Brescia ha quindi ammesso che è stato il coreografo a decidere di troncare il rapporto e che a lei non è rimasto altro da fare che accettare le scelte di Cannito. Nel corso delle sue confessioni ha sottolineato che non ci sono di mezzo tradimenti e ha rivelato cosa, secondo lei, non ha funzionato:

“La cosa che abbiamo sbagliato entrambi è che non abbiamo a volte cercato il conflitto. Eravamo molto complici, ci capivamo senza parlare, invece dovevamo parlare e anche scontrarci. Ci si doveva affrontare di più. Forse ci siamo allontanati perché abbiamo lavorato tanto. Non ci sono di mezzo terze persone. Se io avrei voluto continuare? Io credo di aver fatto di tutto, ma dopo un po’ ti devi rassegnare. Se lui non è più felice con me, giusto lasciarlo andare. Mia mamma all’inizio si è arrabbiata. Poi le ho detto che è meglio avere una persona sincera che dice le cose come stanno piuttosto che stare con una che mente e tradisce”.

Rossella Brescia: “Mio padre non mi riconosce più”

La Brescia ha inoltre narrato la difficile situazione del papà: “Mio padre non sta bene, anche per questo è un periodo difficile. Ha l’Alzheimer, è nella fase ultima di questa terribile malattia. Ti toglie la dignità”. “Se sapesse che gli faccio la barba e lo curo nell’intimo – ha proseguito la ballerina -, vorrebbe morire e questo mi lacera il cuore. Non mi riconosce più, mi basterebbero 10 secondi. Non mi dice nulla. Mi guarda e basta. Mi strazia il cuore. Vorrei dirgli tante cose che sono successe”.

“Per me è un periodo difficile della mia vita, è un momento di cambiamento. Fortunatamente il mio lavoro a teatro e in radio mi dà tanta forza, grazie anche ai miei colleghi”, ha concluso la Brescia.