Rossella Brescia, dramma: morto il padre, terzo grave lutto in 4 mesi

Momento doloroso e delicato per Rossella Brescia. Nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha reso noto che è morto suo padre. Trattasi del terzo grave lutto vissuto dalla conduttrice di Martina Franca in pochi mesi. La 54enne ha infatti spiegato che oltre all’amato genitore, di recente, ha perso due amate zie, Maria e Titina. Circa un anno fa, a Verissimo, rivelò che suo padre stava lottando contro l’Alzheimer e che era giunto nell’ultima fase della terribile malattia. Già allora il genitore non riusciva più a riconoscerla.

Morto il padre di Rossella Brescia, il messaggio d’addio della conduttrice e ballerina

“In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita. Eravate cosi uniti, vi siete presi per mano anche adesso… come facevate sempre. Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. P.s. Il mio papà era un sarto meraviglioso, gli abiti nella foto sono confezionati da lui”. Così Rossella Brescia a corredo di alcuni scatti in bianco e nero che mostrano le tre amate persone scomparse. Tantissimi fan hanno espresso cordoglio e vicinanza alla conduttrice con messaggi di sostegno.

Il padre e le zie di Rossella Brescia

Nel settembre 2024, Rossella Brescia era stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando che stava vivendo un momento personale parecchio delicato. Da poco era terminata la relazione lunga 20 anni con Luciano Cannito. Rivelò inoltre che suo papà si era ammalato di Alzheimer, aggiungendo che la patologia era giunta nell’ultima fase. L’uomo non riusciva più a riconoscerla. Una situazione che ha provocato un dolore profondo nella figlia che, nonostante tutto, è sempre stata vicina al genitore.

La fine della relazione con Luciano Cannito: “Uno choc”

Un anno fa Rossella Brescia, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e una concessa a Verissimo, confermò le voci che da tempo giravano sulla relazione con Luciano Cannito, spiegando che era vero che il rapporto era giunto al capolinea. A colpire le motivazioni della rottura. Anzi, le non motivazioni. È stato il coreografo a prendere la decisione di chiudere la love story. “È successo mentre giravo Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti, e non l’ho deciso io. Per me è stato uno choc”, aveva commentato Brescia, aggiungendo che a lasciarla disorientata e distrutta fu il fatto che Cannito non gli fornì un motivo chiaro circa la scelta di troncare.

“Se non sai perché succede è più dura”, chiosò la conduttrice, sottolineando però di non aver voluto ostacolare l’ex compagno nella scelta di mettere fine al legame sentimentale. “Io sono una combattente e credo di aver fatto di tutto per salvarlo, ma se lui non è felice con me non lo ostacolerò. Io voglio bene ai miei ex”, aveva rimarcato nell’annunciare la rottura pubblicamente.