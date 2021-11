Rossano Rubicondi, misteri e richieste: funerale e chi terrà le ceneri

Ci sono ancora diversi punti oscuri legati alla morte di Rossano Rubicondi, scomparso nei giorni scorsi a soli 49 anni. In Italia nessuno sapeva della sua malattia. Pare che sia stato stroncato da un melanoma. Almeno così ha riferito l’amica Vladimir Luxuria. Tale versione, però, non collima pienamente con quanto hanno dichiarato i genitori del 49enne, Claudio e Rosa (anche loro non sapevano nulla dei problemi di salute del figlio). Quel che sembra certo invece è che Rubicondi sarà cremato (o forse lo è già stato) e che metà delle sue ceneri saranno spendite in Italia al padre e alla madre, mentre l’altra parte sarà tenuta in America da Ivana Trump.

Claudio e Rosa Rubicondi sono intervenuti nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 1 novembre spiegando a Barbara d’Urso che hanno accolto la richiesta di Ivana Trump. L’ex moglie di Donald ha domandato se avesse potuto tenere metà delle ceneri di Rossano e i genitori di quest’ultimo hanno detto sì. Pare che i funerali sono già stati celebrati in terra statunitense, anche se notizie sicure su tal fronte al momento non sono ancora state divulgate.

Le cause della morte di Rossano Rubicondi: i punti oscuri

“Ci hanno informati di un aneurisma polmonare, si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca da bagno della casa dove viveva da solo. Ci hanno detto anche che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline, ma noi non ne sapevamo niente”. Così Claudio e Rosa a Pomeriggio 5. La coppia è apparsa visibilmente scossa. Alla luce di tali dichiarazioni, resta da capire se Rossano sia deceduto per un melanoma o per un aneurisma. Tutto è avvolto nel mistero.

I genitori della vittima hanno spiegato che la notizia del decesso gli è stata fornita attraverso una chiamata arrivata a tarda sera, venerdì 29 ottobre da parte di una persona vicina a Ivana Trump e a loro figlio. Dopo tale prima telefonata ne è seguita una seconda. In questo frangente, dall’altra parte della cornetta c’è stata proprio Ivana: “Ci ha chiamati per esprimere il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì”.

Ivana per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione, eccezion fatta per un flash consegnato a People. “Sono devastata” ha detto la donna. Al momento in molti si chiedono come abbia davvero trascorso le ultime settimane di vita Rubicondi e perché non ha informato nessuno delle sue condizioni, nemmeno la famiglia.