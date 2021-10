“Rossano Rubicondi, c’erano problemi ma non di salute”, parla Mara Venier

La conduttrice di “Domenica In” dice la sua in merito alla morte del modello, ex marito di Ivana Trump

La morte di Rossano Rubicondi continua a scuotere il mondo della TV. Il conduttore e modello romano si è spento lo scorso 29 ottobre a causa di un melanoma cutaneo. Tra le tante celebrità che in questi giorni hanno commentato con commozione la morte di Rubicondi si è aggiunta Mara Venier. Durante la puntata di “Domenica In” del 31 ottobre la conduttrice ha ricordato l’amico scomparso rivelando importanti retroscena.

La Venier ha dedicato un piccolo spazio della trasmissione della quale è al timone, “Domenica In”, per salutare il modello 49enne. Il ricordo di Rubicondi è andato in onda nella sezione del programma dedicata a “Ballando con le Stelle“. Tra gli ospiti in studio presenti c’erano Roberto Alessi, Ivan Zazzaroni, Alessandra Mussolini, Alba Parietti, Memo Remigi, Fabio Galante e le ballerine Maria Ermackhova e Giada Lini.

Morte Rubicondi, “Aveva problemi”

La conduttrice 71enne, con la voce rotta, ha speso qualche parola per l’amico deceduto dicendosi “esterrefatta“. La “Zia Mara” ha rimarcato il fatto che Rubicondi sia morto così giovane e “da solo a New York” e che, nonostante avesse sposato Ivana Trump, figlia del magnate ed ex presidente USA Donald Trump, non avesse mai cercato di approfittare economicamente della situazione. La Venier ha anche menzionato problemi di cui Rubicondi le ha parlato qualche mese fa a cena, senza specificarne la natura.

“L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno”

Rossano Rubicondi e il suo amore per la vita

Mara Venier, così come ha fatto l’amica Vladimir Luxuria, ha parlato di Rubicondi come un uomo gioviale, amante della vita:

“Rossano Rubicondi era un mio amico, se ne è andato a 49 anni. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui. A Rossano voglio dedicare questo filmato”

Il programma domenicale ha deciso di onorare il conduttore scomparso attraverso un filmato. Questo ha mostrato vari momenti della vita dell’ex marito di Ivana Trump, tra cui la sua partecipazione proprio a “Ballando con le Stelle” in qualità di “ballerino per una notte” nel 2018. A proposito del carattere di Rubicondi il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha risposto così alla Venier:

“Hai detto bene, Mara. Amava la vita come pochi. Riusciva a trasmettertelo questo amore. Con lui un’acqua minerale diventava uno champagne”

Alessi ha parlato di Rubicondi come un uomo “buono” e “carino con chiunque” che ha dato molto all’ex moglie Ivana Trump. Quest’ultima, spiega Alessi, sarebbe stata accanto a lui negli ultimi tempi.