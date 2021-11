Rossano Rubicondi, il padre scrive a Ivana Trump: la disperata richiesta

Dopo i vari interventi in televisione il padre di Rossano Rubicondi ha scritto una lettera sul settimanale Di Più indirizzata a Ivana Trump, ex moglie del modello, imprenditore e personaggio televisivo. L’uomo, 79 anni, ha deciso di compiere questo gesto per ringraziare la donna, che è stata accanto al figlio negli ultimi giorni della sua vita.

Claudio Rubicondi ha pubblicamente chiesto all’ex moglie di Donald Trump di raccontare tutto quello che non sapeva del figlio, scomparso improvvisamente all’età di 49 anni. Il signor Rubicondi vuole sapere tutto di Rossano, con il quale è stato in cattivi rapporti per anni.

Il padre di Rubicondi e Ivana Trump si sono sentiti per telefono dopo la morte di Rossano ma il signor Claudio vuole ora sapere di più tramite l’appello rivolto alla rivista edita da Cairo Editore. Nella lettera Claudio si è detto anche distrutto dal fatto di non aver mai recuperato i rapporti con Rossano con il quale aveva poco dialogo.

Da qui la disperata richiesta:

“Un genitore che perde un figlio ha bisogno di sapere tutta la verità per avere conforto. La prego, signora Trump, ci aiuti a stare meglio. Ci racconti quello che non sappiamo di nostro figlio, che cosa ha fatto in questi anni. Ci parli del coraggio con cui ha affrontato la malattia, ci dica come viveva. Ci piacerebbe tanto, un giorno, incontrarla di persona e parlare di lui”

Perché Rossano Rubicondi non aveva un rapporto con i suoi genitori

Il padre di Rossano Rubicondi ha spiegato che i rapporti con il figlio hanno iniziato a guastarsi quando l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha cominciato a lavorare come modello insieme al fratello Riccardo. Pare che tra i due è scattata una rivalità che ha creato un clima difficile a casa Rubicondi.

A quanto pare Rossano ha percepito da parte dei suoi genitori una predilezione per Riccardo e un giorno ha deciso di lasciare l’Italia e girare il mondo. Il brutto litigio tra il modello e il padre è arrivato quando il signor Claudio ha prestato dei soldi al figlio.

“Dopo diverso tempo glieli chiesi indietro perché ne avevo bisogno e lui fece orecchie da mercante. Volarono parole grosse e io gli dissi anche: “Sei un buffone!”. Così, il dialogo si interruppe e lui non ci invitò neppure al suo matrimonio in America”

Nel 2018, però, la famiglia Rubicondi è riuscita ad incontrare il figlio e Ivana Trump nel 2018, a Roma, in occasione dell’ospitata degli ex coniugi a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Come è morto Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi è scomparso dopo aver affrontato un lungo calvario. Tutto è iniziato con un melanoma che ha rimosso in Italia perché in America, dove viveva stabilmente, non aveva rinnovato la sua assicurazione sanitaria. I medici hanno scoperto un tumore al terzo stadio che ha successivamente intaccato il fegato. I funerali di Rossano si sono tenuti a New York: ad occuparsi di tutto l’ex moglie Ivana Trump, rimasta vicino all’uomo fino all’ultimo.