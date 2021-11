Rossano Rubicondi, gli audio inediti: “Ho fatto 27 operazioni, poi le chemio”

Emergono altri dettagli sull’ultimo periodo di vita di Rossano Rubicondi, scomparso a soli 49 anni per cause ancora da definire con certezza. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si era trovato costretto a combattere contro un melanoma alla mano ma non è escluso nemmeno che sia stato anche colpito da un tumore al fegato e successivamente da una embolia polmonare. Le notizie giunta da New York, dove è deceduto, sono tutt’oggi frammentarie e non confermate. Quel che invece pare sicuro è che Rubicondi ha trascorso gli ultimi mesi tra ospedali e operazioni.

Una testimonianza in tal senso l’ha fornita a Pomeriggio 5, talk condotto da Barbara d’Urso sulla rete ammiraglia Mediaset, un amico stretto di Rossano, Silvio Sardi, suo testimone di nozze al tempo del matrimonio celebrato con Ivana Trump. Sardi ha fatto ascoltare in trasmissione dei messaggi audio che si è scambiato con il 49enne. “Tutti i giorni vado avanti avanti avanti – si sente dire da Rubicondi -. Adesso ho fatto 27 operazioni, i punti stanno passando, devo fare un’altra operazione chirurgica, poi un’altra chemio, poi mi prendo una settimana per me e sarà così fino a Natale”.

A un certo punto, però, le condizioni di salute dell’ex marito di Ivana Trump si sarebbero fatalmente aggravate, fino a condurlo alla morte. “Ho saputo all’inizio di questa estate che stava male – ha aggiunto Sardi -, l’ho contattato e gli ho detto: ‘Vieni in Italia, ti aiuto, combattiamo insieme questa bestia’. Lui mi ha risposto con un messaggio su Whatsapp: ‘Ti voglio bene, so che anche tu mi vuoi bene ma sono stanco di combattere’. E poi mi ha bloccato. Non ci sentivamo da due anni, lo avevo visto l’ultima volta a settembre 2019 a Venezia, ad una festa”.

Sardi ha inoltre sostenuto che inizialmente Rossano “aveva sottovalutato la macchia sulla pelle, pensando non fosse nulla di grave. Poi, quando ha saputo di essere al quarto stadio, con metastasi diffuse ovunque, passato un primo momento in cui pensava di farcela, mi aveva scritto che non aveva più voglia di combattere”.

Rossano Rubicondi, metà delle ceneri saranno spedite in Italia alla famiglia

La salma del 49enne è stata cremata: metà delle ceneri resteranno negli Stati Uniti d’America, a Ivana Trump, mentre l’altra metà verrà spedita in Italia, ai famigliari. Lo ha reso noto il padre di Rubicondi che ha acconsentito alla richiesta dell’ex moglie, già sposata con Donald Trump, la quale ha chiesto di poter appunto tenere il 50% delle ceneri.

I genitori di Rossano, tramite diverse ospitate televisive a Pomeriggio Cinque (Canale Cinque) e Storie Italiane (Rai Uno), hanno spiegato che il figlio mai li aveva messi al corrente delle sue precarie condizioni di salute. Inoltre, nel corso di un collegamento a Storie Italiane, papà Rubicondi ha avuto una lite verbale accesa con la conduttrice Eleonora Daniele per via di alcune frasi discutibili pronunciate in merito agli orientamenti di Rossano. La presentatrice si è premurata di dire al suo ospite di rivedere le sue esternazioni, provocandone un sussulto di risentito disappunto.