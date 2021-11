Eleonora Daniele e il papà di Rossano Rubicondi: scontro pesante in tv

Clima tesissimo a Storie Italiane: a perdere la pazienza Claudio, il padre di Rossano Rubicondi, e la padrona di casa, Eleonora Daniele. I due si sono ritrovati in un botta e risposta infuocato. Tutto è cominciato quando la giornalista e conduttrice veneta ha rimproverato l’uomo che si è lasciato andare a dichiarazioni ‘forti’ relative agli orientamenti intimi del figlio. A quel punto Claudio ha replicato in modo ancor più duro ad Eleonora, con conseguente innalzamento della tensione nello studio televisivo di Rai Uno. Spiazzata, la Daniele ha potuto contare sull’esperienza di un ospite e collega presente nel talk al momento dello scontro, Alessandro Cecchi Paone, che è riuscito a riportare la calma.

Rossano è scomparso a soli 49 anni, pochi giorni fa a New York. Sul decesso restano ancora dei punto oscuri. Con il padre, l’attore non aveva un rapporto idilliaco. Disquisendo di ciò a Storie Italiane, Claudio Rubicondi ha detto: “Riccardo, che è il fratello più grande di Rossano, cercava di redarguirlo, di non fare certe cose. Riccardo è più serio, più posato. Lui ha fatto particine al cinema, frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay”.

Nel momento in cui Claudio ha pronunciato l’ultimo passaggio, la conduttrice padovana ha avuto un sussulto ed ha espresso il proprio dissenso su quanto udito:

“E questo cosa c’entra scusami? Io non vorrei andare oltre. Ti prego, perché io poi sono una sempre in prima linea su ogni battaglia. Quindi non mi parlare così, perché offendi la sensibilità di tante persone. Non c’è differenza, ognuno ha il proprio orientamento ed è bello così. Capisco il tuo dolore, però attenzione a come parli di certe cose. Scusami, ma devo dirtelo questo. Ho capito, diciamo che è meglio così, ricordati che sei sempre in televisione”.

Claudio non ha per nulla preso bene la sgridata. E infatti ha controbattuto con vigore, dicendo che in questo momento nessuno può concedersi di rimproverarlo. “Ho capito Eleonora, ma se vuoi che io parlo e devo stare attento a quello che dico, lasciamo stare. Guarda, non è il momento di prendere rimproveri da nessuno, capito? Nessuno si deve permettere di rimproverarmi, nessuno!”, ha tuonato l’uomo.

Prima che il botta e risposta degenerasse, è intervenuto Alessandro Cecchi Paone che ha addolcito l’intera vicenda, sostenendo che Claudio Rubicondi volesse dire che suo figlio “stava bene in tutti i mondi”.

Senza dubbio Eleonora Daniele si è ritrovata tra le mani una brutta gatta da pelare: da un lato il rimprovero è arrivato ‘d’ufficio’, dall’altro ha dovuto mediare avendo innanzi una persona profondamente scossa dalla recentissima scomparsa del figlio.

Rossano Rubicondi e la morte in solitudine a New York

I genitori del 49enne hanno reso noto che Ivana Trump ha chiesto a loro se avesse potuto tenere metà delle ceneri dopo il funerale e la cremazione. Mamma e papà Rubicondi hanno quindi fatto sapere di aver accettato la richiesta dell’ex moglie di Donald Trump, a lungo legata sentimentalmente a Rossano.