Rosanna e Giuseppe dopo Uomini e Donne smentiscono gli scettici a Palermo

Cosa sta succedendo tra Giuseppe e Rosanna dopo Uomini e Donne? C’è chi è riuscito già a beccarli dopo la loro scelta nel dating show di Maria De Filippi e dice di aver notato un dettaglio inaspettato. Di sicuro Giuseppe è uno dei volti più discussi del Trono Over di questa edizione che sta giungendo al termine. Il cavaliere ha sempre lasciato un po’ l’amaro in bocca ai telespettatori con le sue uscite, durante la frequentazione con Sabrina Zago.

La dama, molto amata dal pubblico, aveva iniziato a provare dei sentimenti molto forti nei confronti del cavaliere, che però ha generato non poche critiche con il suo modo di rapportarsi a lei. Infatti, il pubblico ha accusato più volte Giuseppe di tenere un atteggiamento manipolatorio con Sabrina. Mentre lei appariva fortemente interessata, il cavaliere era disposto a conoscere altre dame, deludendola non poco.

Quando, però, Sabrina tentava di ritrovare il sorriso con qualcun altro, lui sembrava pronto a fare dei passi indietro, illudendola. A Uomini e Donne, però, tutto può accadere e alla fine Giuseppe si è avvicinato a Rosanna e la situazione è decisamente cambiata. La situazione si è invertita. Il cavaliere le ha dato l’esclusiva e si è detto totalmente preso. La dama ha sempre lasciato una porta aperta ad altre conoscenze.

Ed ecco che le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che, nelle ultime puntate di questa edizione, Giuseppe e Rosanna lasciano insieme il programma! Nei giorni successivi alla scelta, i due Over sono stati beccati a Roma, durante un pomeriggio romantico. E non è finita qui. Infatti, proprio in queste ore, la coppia è stata avvistata a Palermo, da un telespettatore che si dice sorpreso per ciò che ha visto.

Lorenzo Pugnaloni raccoglie la segnalazione e la riporta su Instagram: “Avvistati Rosanna e Giuseppe a Palermo. Non pensavo, ma sono molto carini insieme”. La foto li ritrae mentre passeggiano per le vie della città siciliana. A stupire questo telespettatore, probabilmente tra quelli che non credevano che questa relazione fuori avrebbe avuto futuro, è stato il fatto che insieme Giuseppe e Rosanna formano una coppia molto carina. Non resta ora che attendere per assistere al momento della scelta con le prossime puntate in onda e se questa relazione durerà.