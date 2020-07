La notizia circolava da qualche giorno, ora è arrivata l’ufficialità: Rosanna Cancellieri è la nuova conduttrice di Vite da copertina. Addio dunque a Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, che hanno condotto il format nella stagione televisiva appena conclusa. Format, tra l’altro, ereditato da Alda D’Eusanio, che ha presentato l’edizione 2018. Ad oggi non si conoscono i motivi di questo nuovo cambio di conduzione ma è probabile che la rete voglia semplicemente rinnovare la trasmissione. In una intervista rilasciata a Nuovo Tv, nel numero in edicola da martedì 14 luglio 2020, la Cancellieri ha assicurato che la sua versione del programma avrà meno gossip e sarà concentrata maggiormente sul racconto dei personaggi famosi. Tra i volti noti che verranno analizzati non mancheranno: Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Cher, Fiorella Mannoia.

Rosanna Cancellieri: no al Grande Fratello Vip, sì a Vite da copertina

Di recente si è parlato di un coinvolgimento di Rosanna Cancellieri alla quinta edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. La giornalista, però, ha chiarito alla rivista diretta da Riccardo Signoretti di non aver mai ricevuto alcuna proposta da parte della redazione del reality show. Al contrario ha accettato al volo l’opportunità di condurre Vite da copertina, un genere molto nelle corde di Rosanna, per anni giornalista di moda e costume del Tg 3. La 68enne ha ammesso, inoltre, di non aver avuto alcun contatto con Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, fatti fuori da Vite da copertina dopo un solo anno di conduzione. Tra l’altro nessuno dei diretti interessati ha ancora proferito parola su questo cambio della guardia. Cambio dipeso dall’editore o da nuovi progetti dei due conduttori?

La lunga carriera di Rosanna Cancellieri, neo conduttrice di Tv 8

La carriera di Rosanna Cancellieri è stata lunga e ricca di successi. Ha esordito in televisione nel 1985 e per anni ha condotto il Tg 3. A metà degli anni Novanta ha presentato il rotocalco Dove sono i Pirenei? ed è stata il volto di tante rubriche culturali della terza rete Rai. Nel 2004 ha partecipato all’Isola dei Famosi mentre negli ultimi anni è stata una delle opinioniste di Vieni da me di Caterina Balivo. Rosanna non è sposata e non ha figli.