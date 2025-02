Rosalinda Cannavò salta la Fashion Week: svela il motivo, è bufera

In questo periodo, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo si stanno preparando all’evento più cool di sempre: la famosa Fashion Week di Milano. Qui avranno luogo numerose sfilate a cui avranno la possibilità di assistere fashion blogger e non solo, si tratta di un evento sicuramente mondano che ogni volta fa parlare e anche quest’anno la prima polemica. Ad essere stata presa di mira, è stata Rosalinda Cannavò. L’ex attrice, infatti, ha rivelato sui social che non sarà presente perché questo è il suo primo anno da mamma e ha una bambina di cui occuparsi. Un post carino che si è trasformato in un vero e proprio pretesto per attaccarla, infatti gli utenti sui social si sono scatenati dandole della privilegiata: “Le neomamme che fanno una lavoro “normale” allora cosa dovrebbero fare? E il padre non esiste?“.

Insomma, molte persone infatti ci hanno tenuto a precisare che ci sono moltissime mamme che non si possono permettere di stare a casa con i loro figli e che sono costrette a lavorare anche molte ore al giorno proprio per poter assicurare un futuro ai propri bambini. Probabilmente Rosalinda con questo post pensava di ricevere numerosi commenti positivi e non di essere travolta da una bufera in piena regola.

Ma paga una babysitter e non scassare le palle con questi piagnistei. Sei una privilegiata e stai sempre a lamentarti. Le neomamme che fanno una lavoro “normale” allora cosa dovrebbero fare, uccidersi?

In tutto questo il padre non esiste? Giusto per sapere pic.twitter.com/VnitIn95vr — robyfansy ✨💐 (@ocus_pocus_) February 25, 2025

Rosalinda Cannavò: “Quest’anno ho altre priorità”

“Essere mamma senza nonni vicini o amiche su cui contare qui a Milano non è semplice” ha dichiarato Rosalinda, esprimendo poi le sue difficoltà nell’essere “sola” e sentirsi continuamente criticata da chi le fa notare che diventare madre è stata una sua decisione, dunque che si tratta di un suo problema e basta. “Pochi capiscono quanto sarebbe bello avere ogni tanto qualcuno che ti dia una mano e non una lezione di vita“. E la risposta è arrivata proprio dai social: “Paga una babysitter, sei una privilegiata e ti lamenti“.

Questa non è l’unica polemica di cui è stata protagonista in questi giorni, infatti è tornata sotto ai riflettori quando la sua vecchia amicizia con Dayane Mello, consumata al Grande Fratello, è stata nuovamente tirata in ballo nella casa più spiata d’Italia. Rosalinda è intervenuta chiedendo, implicitamente, di non parlarne più, almeno non dopo tutto questo tempo.