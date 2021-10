Rosalinda Cannavò, rivelazioni: “Party alcolici al GF Vip e Dayane Mello”

Rosalinda Cannavò torna all’attacco per difendere la sua amica ex gieffina Dayane Mello. Qualche ora fa l’attrice è stata ospite di Gabriele Parpiglia e, nella cornice del suo format Il Bianco e il nero, ci è andata giù parecchio dura. Al giornalista e autore Mediaset, la Cannavò si è detta molto preoccupata per la modella brasiliana, utilizzando parole decisamente dirette.

Uno dei punti che Adua del Vesco ha tenuto a sottolineare, come prioritario, è il fatto che Dayane Mello non avrebbe mai dovuto partecipare in prima battuta al reality A Fazenda in Brasile. Le sue numerose collaborazioni in Italia hanno reso, a detta sua, la partecipazione alla trasmissione inutile. La Del Vesco ha parlato senza filtri di una vera e propria manipolazione, in questo senso. Ma non solo. Adua del Vesco ha anche tenuto a specificare le differenze fra A Fazenda e il loro GF, particolarmente quando si parlava di uso di alcolici. Ecco le dichiarazioni dell’attrice:

Aveva tanti lavori in Italia, non aveva bisogno di fare quel reality. Manipolata a questo punto possiamo dire. Spero che lei una volta finito il reality veda quello che è successo, magari senza farsi condizionare. Oso anche dire manipolare a questo punto. Perché analizzando la situazione in maniera oggettiva si tratta di manipolazione, non c’è altra definizione. Questa è una violenza. Dayane la mattina si è svegliata senza vestiti e non ricorda nulla. Io ho fatto il GF con lei e abbiamo anche bevuto alle feste, ma ci siamo sempre ricordate tutto. Avevamo 3 bottiglie di vino per tutto il gruppo, non cocktail su cocktail. Da noi c’erano dei limiti di alcolici per tutelarci, lì in Brasile non c’erano. Ma tutto questo è legale? Possono mettere a rischio le persone? Gli è permesso somministrare tutti quei drink?

Ma non finisce certo qui. Nel corso dell’intervista a Parpiglia Rosalinda Cannavò si lascia andare alle frecciatine e rivela un’altra sua opinione personale particolarmente frizzante, se così vogliamo dire. La Cannavò lascia infatti intendere che la produzione di A Fazenda abbia inserito con un preciso scopo nel cast anche una concorrente molto simile a lei, Aline, con la quale Dayane ha instaurato un rapporto particolare. Come se, in pratica, gli autori del reality brasiliano avessero cercato apposta una sosia della Cannavò per ricreare le stesse dinamiche televisive (che evidentemente avevano funzionato) del Grande Fratello Vip italiano. Ecco le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò a riguardo:

Non entro nel merito al rapporto che si sta instaurando tra Aline e Dayane. Però tutto questo non mi sembra una semplice coincidenza. Hanno studiato tutto a tavolino. Trovare una ragazza un po’ simile a me che racconta le stesse cose che raccontavo io, mi fa pensare che in Brasile hanno capito che funzionava la storia e volevano ricrearla.

Dayane Mello molestata a A Fazenda: il riassunto degli episodi precedenti

Per chi si fosse perso un pezzo della storia, Dayane Mello si trova ora in Brasile come concorrente del reality show “cugino” del nostro La Fattoria. Fra i concorrenti della trasmissione troviamo anche Nego do Borel, che in più di qualche occasione ha abusato della modella sessualmente soprattutto quando quest’ultima era ubriaca e priva della capacità di intendere e di volere.

Do Borel è stato alla fine allontanato dal programma. Per qualche giorno, il cantante ha anche fatto perdere le sue tracce, per poi essere trovato dalla polizia in un motel della zona nord di Rio de Janeiro.