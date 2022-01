Rosalinda Cannavò replica a Morra in modo perfetto: cosa ha detto

È arrivata la risposta di Rosalinda Cannavò a Massimiliano Morra, che nei giorni scorsi è tornato ad attaccarla. Il motivo? Ciò che è successo al Grande Fratello Vip 5, dove i due hanno avuto un rapporto decisamente altalenante. Sono entrati dicendo di essere stati fidanzati e hanno svelato poi che era solo una montatura a favore di gossip. Nei primi tempi Rosalinda non ne voleva sapere di avere rapporti con lui perché ha sofferto in passato e poi invece hanno trovato il modo di vivere sereni nella stessa Casa. Anzi, a un certo punto sembrava che Morra avesse trovato in Rosalinda l’unica spalla al GF Vip su cui contare sempre. Ma a quanto pare non è riuscito a perdonarla del tutto.

A dire il vero questo è un comportamento che ha contraddistinto l’attore anche nel suo percorso al GF Vip. Non sono state poche le volte in cui gli altri Vipponi notavano le sue incoerenze, il suo dire prima A e poi dire invece B. Non a caso è diventato celebre il suo “C’ho riflettuto”, usato quando cambiava idea, molto spesso. Ebbene, ha cambiato di nuovo idea anche su Rosalinda e in realtà ha cominciato a cambiarla già dopo la sua eliminazione dal gioco, per i soliti video che si vedono quando si esce.

Nei giorni scorsi però ha attaccato Rosalinda perché “nella Casa ha detto falsità” su di lui, sia parlando del loro rapporto passato sia per l’aver detto che è gay. Per lui insomma non si è comportata bene, al punto da scegliere di “cancellarla dalla mia vita”. Non solo, perché quando gli hanno chiesto della relazione tra Rosalinda e Andrea Zenga lui ha risposto così: “Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”. Così come il pubblico ricorda le sue incoerenze in realtà ricorda bene anche le accuse a Morra, che sono state a tratti abbastanza pesanti.

Tuttavia è sembrato agli occhi di tanti un po’ inutile attaccare Rosalinda Cannavò in questo modo, a distanza di un anno. Ebbene, è arrivata la risposta dell’attrice durante l’ultima puntata di Casa Chi, che conduce insieme ai giornalisti di Chi. Parpiglia ha fatto notare che Morra anziché parlare della felicità di sposarsi ha pensato di concentrarsi su Rosalinda, ancora. E la Cannavò ha risposto così, quando le hanno chiesto un commento:

“Massimiliano chi? Cosa dire, il problema è che io l’avevo cancellato da mo! Comunque auguri e figli maschi”

La risposta di Rosalinda a Morra è a dire il vero perfetta. Con poche parole ha spento sul nascere una possibile querelle che si sarebbe protratta nel tempo, dando poca importanza al giudizio che Massimiliano ha su di lei. Allo stesso tempo lei non lo ha attaccato, a differenza dell’attore.