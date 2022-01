Massimiliano Morra si sposa e torna ad attaccare Rosalinda Cannavò

Massimiliano Morra is back! Dopo qualche mese di silenzio l’attore napoletano è tornato in pista: ha ripreso a recitare e ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più nel quale ha annunciato una importante novità. Il 35enne ha deciso di sposare la sua fidanzata, Dalila, più giovane di 10 anni. La coppia è unita da tempo e ora è arrivato il momento di compiere il grande passo, quello del matrimonio.

Dalila – che è una ballerina napoletana laureata in Moda e design – è accanto all’ex concorrente del Grande Fratello Vip dal 2018 e l’ha supportato durante tutto il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Un percorso tutt’altro che facile ma pieno di ostacoli e difficoltà. Alla quinta edizione del reality show Massimiliano Morra ha fatto chiacchierare parecchio per via del suo legame con Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco.

Nel programma di Alfonso Signorini i due hanno rivelato di non aver mai avuto una storia d’amore ufficiale in passato e che ai tempi delle fiction insieme fingevano dei flirt per attirare l’attenzione del pubblico sulle varie serie tv da promuovere.

Le parole contro Rosalinda Cannavò

Dopo aver rivelato la verità Morra e Adua hanno cercato di instaurare un rapporto d’amicizia ma il comportamento dell’attrice siciliana ha infastidito Massimiliano, che ha deciso di cancellarla per sempre dalla sua vita. Oggi i due ex colleghi non hanno più alcun tipo di rapporto.

“Lei nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa, ho scelto di cancellarla dalla mia vita”

Massimiliano Morra ha poi aggiunto su Adua Del Vesco con la quale ha recitato in numerose fiction (solo per citarne alcune: Il peccato e la vergogna, Furore, Il bello delle donne):

“Rosalinda fa progetti seri con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”

La nuova vita di Massimiliano Morra

L’attore, in passato concorrente a Ballando con le Stelle, ha poi svelato il suo progetto più ambizioso:

“Mi sposo. Dalila è la donna della mia vita, la ragazza con cui voglio mettere su famiglia. Stiamo pensando di sposarci a Napoli”

Intanto Massimiliano Morra è tornato a recitare: è nel cast di CityLife, una nuova fiction ambientata in Campania con Raffaella Di Caprio, con la quale aveva già collaborato in passato grazie alla Ares. Ma nell’immediato futuro dell’interprete tanti altri interessanti lavori, al momento ancora top secret.