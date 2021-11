Rosalinda Cannavò tirata in ballo sul gossip sui fratelli Zenga: cosa pensa

Non si fa che parlare dei fratelli Andrea e Nicolò Zenga in questi giorni e ne ha parlato anche Rosalinda Cannavò ieri. Il gossip è partito quando il maggiore dei due ha scelto di sposarsi, almeno nella prima cerimonia, solo con testimoni e damigelle presenti. Le famiglie erano assenti, sia quella della sposa sia quella dello sposo. Andrea però non sarebbe stato un invitato qualunque perché doveva essere il testimone di nozze del fratello Nicolò. Nella prima cerimonia è stato sostituito e questo ha fatto sì che scoppiasse il gossip sulla loro famiglia.

Negli ultimi giorni inoltre c’è stato un ulteriore gossip sui fratelli: si è vociferato di una rivalità tra la moglie di Nicolò e Rosalinda. Dopo questo ennesimo pettegolezzo, però, Andrea è intervenuto a modo suo sui social per smentire la frattura col fratello e ha pubblicato una foto di loro due insieme da bambini, scrivendo “Indissolubili”. Hanno smentito insomma di essersi allontanati, o almeno questo hanno voluto far capire attraverso i social network.

Nel frattempo però il gossip si è diffuso a macchia d’olio sul Web. Gabriele Parpiglia ieri ha tirato in ballo una diretta interessata durante la puntata di Casa Chi. Nell’appuntamento con le chicche di gossip, infatti, il giornalista non ha potuto fare a meno di cominciare proprio con il gossip sui fratelli Zenga, chiedendo a Rosalinda un commento visto che la vede protagonista. In realtà Rosalinda, o Rosina per gli amici del GF Vip, ha preferito starne fuori:

“In realtà io protagonista in questa situazione non voglio essere, anche perché è una questione familiare che riguarda la famiglia del mio compagno, che rispetto. E proprio perché rispetto la situazione e il compagno che amo preferisco stare fuori da questa situazione, che non mi riguarda e non voglio esprimermi. Secondo me è la cosa più giusta da fare, non sono io la diretta interessata né la protagonista. L’unica risposta che posso dare a questo gossip è questa”

Una scelta comprensibile e rispettabile, per molti Rosalinda ha fatto la scelta giusta chiamandosi fuori dai pettegolezzi. Non ha alimentato voci, né le ha smentite però. Per lei era la scelta migliore da fare perché non spetta a lei esprimersi in merito e i giornalisti di Chi hanno rispettato la sua scelta, anche perché lei è protagonista involontaria di questo gossip. Purtroppo, però, le sue parole non serviranno a spegnere il fuoco su Andrea Zenga e il fratello Nicolò, sebbene anche papà Walter abbia già provveduto a smentire tutto diverse volte sui social.