In un’intervista a Casa Chi, l’attrice ha avuto la possibilità di rivelare qual è il suo rapporto attuale con la ex amica

In che rapporti sono Dayane Mello e Rosalinda Cannavò oggi? La risposta a questa domanda è arrivata nella giornata di oggi da parte di Adua del Vesco, intervistata nella cornice di Casa Chi da Sophie Codegoni, Valerio Palmieri e Azzurra della Penna. Ai due giornalisti e alla futura moglie di Alessandro Basciano, l’attrice ha confermato che le tensioni sembrano ormai essere alle spalle. Fra le due ex amiche, vicinissime durante la loro esperienza al GF Vip, si sarebbe dunque instaurata una sorta di calma apparente.

L’occasione per chiedere in che rapporti fossero le due è emersa in quanto, in tempi non sospetti, entrambe hanno avuto occasione di partecipare al party dei 30 anni di Giulia Salemi, loro ex coinquilina. Ovviamente, i giornalisti assoldati da Chi erano curiosissimi di sapere tutti i retroscena della festa. Rosalinda Cannavò ha dunque prima di tutto confermato che le due si sono salutate e poi, in un secondo momento, si sono date un abbraccio.

Successivamente, la ex gieffina ha anche aggiunto:

“Io sono sempre per la pace. Alla fine fino a quando non succedono cose gravissime sono sempre per andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della casa, ci siamo volute tantissimo bene, poi alla fine il bene vince sempre.”

I dissapori, dunque, sembrano ormai essere un lontano ricordo, anche se allo stesso modo non sembra che le due abbiano intenzione di tornare ad essere amiche come un tempo.

Ecco cosa aveva dichiarato Dayane Mello sulla fine della sua amicizia con Rosalinda Cannavò

La modella brasiliana si era esposta nel merito del litigio in un’intervista esclusiva concessa al magazine Mio. Al giornale, Mello aveva specificato in modo chiaro e tondo che non poteva più considerare in alcun modo Rosalinda Cannavò un’amica, contrariamente a persone come Giulia Salemi, Soleil, Samantha de Grenet o Carlotta dell’Isola. Parlando della relazione con Andrea Zenga, per il resto, Mello si era detta felice, commentando:

“Rosalinda e Zenga? Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sposi? Ancora non sembra il momento

L’intervista a Casa Chi, per il resto, si è aperta per la Cannavò e il compagno Zenga, al suo fianco, con una domanda per la quale in tanti attendono una risposta: quando si sposano? Entrambi hanno tentennato nel rispondere, senza entrare nel merito della questione più di tanto. Sembtra insomma che almeno per ora i due non ne abbiano idea e che non ci sia una data nell’aria, nemmeno ipoteticamente.

“Questa domanda la devi fare a lui” ha commentato la Del Vesco, con Zenga che ha sviato parlando di un video visto su TikTok con una proposta di matrimonio fatta su una pallina da padel. Zenga ha però specificato che è contrario ai matrimoni in luglio e agosto, aprendo le porte ad uno sposalizio in giugno o settembre.