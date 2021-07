Andrea Zenga beccato con un’altra: arriva il messaggio di Rosalinda

Il figlio di Walter avvistato in aeroporto con un’altra ragazza che non è la fidanzata Adua Del Vesco

Il gossip torna ad occuparsi di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, coppia nata all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Walter è stato avvistato in aeroporto con un’altra ragazza che non è l’attrice siciliana. Scatti che hanno fatto subito il giro del web e che hanno fatto gridare al tradimento.

Nelle immagini condivise dall’influencer Deianira Marzano si vede Andrea Zenga accanto a una donna, il cui nome sarebbe Angelica, che non è Adua Del Vesco. Tra i due complicità e sintonia. Subito qualcuno ha ipotizzato un presunto flirt e la bacheca social di Rosalinda Cannavò è stata invasa di commenti negativi e critiche.

Non è tardata ad arrivare la replica di Adua Del Vesco, che ha subito messo a tacere un hater:

“Nessuno vuole creare gossip con nessuno. Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna”

Insomma Rosalinda Cannavò è più che mai sicura della relazione con Andrea Zenga. Quest’ultimo dal canto suo si è limitato a dire di essere volato in Sardegna per alcuni impegni di lavoro. Nessun chiarimento su Angelica che, dunque, è solo una collaboratrice per l’ex gieffino.

La storia d’amore tra Zenga e Rosalinda

Nonostante le malelingue la relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò procede a gonfie vele. I due sono più innamorati e complici che mai. Dopo la fine del Grande Fratello Vip sono diventati inseparabili e si separano solo per brevi periodi.

Di recente Andrea Zenga è stato in Sicilia, per conoscere la famiglia di Adua Del Vesco. I due, inoltre, hanno partecipato al matrimonio della cugina di Adua. Il rapporto tra gli ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini è quindi più seria e importante che mai.

Al momento, però, la coppia preferisce non convivere. Entrambi abitano a Milano ma in due appartamenti diversi. Un modo pure per non bruciare le tappe visto che Rosalinda ha da poco archiviato una lunga liaison, quella con Giuliano, durata oltre dieci anni.

Nel passato di Andrea Zenga, invece, la modella Alessandra Sgolastra, con la quale ha partecipato nel 2018 alla prima edizione di Temptation Island Vip. Dopo che l’amore tra i due è finito Zenga e Alessandra sono rimasti amici.