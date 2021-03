Rosalinda Cannavò fa un passo verso Dayane Mello: il gesto oggi

Tra le due c’era ormai il gelo totale, ma in occasione del compleanno di Lucas oggi l’attrice non ha fatto mancare il suo sostegno alla modella

Rosalinda Cannavò ha fatto un passo verso Dayane Mello. L’amicizia tra le due sembrava ormai chiusa in modo definitivo dopo le ultime dichiarazioni dell’ex Adua Del Vesco, ma qualcosa è cambiato o potrebbe cambiare. Oggi Rosalinda ha deciso di mettere da parte rancori, delusione e qualsiasi altra cosa per dare sostegno a Dayane in un giorno speciale ma un po’ triste allo stesso tempo. Oggi è il compleanno di Lucas, il fratello della modella venuto a mancare un mese fa circa. Lo stesso profilo Instagram di Dayane ha ricordato questo giorno, dedicando un pensiero a Lucas. La storia in questione è stata condivisa da Rosalinda sul suo profilo, e non solo.

La Cannavò ha infatti condiviso sia la storia di Dayane sia altre di pagine fan in cui hanno ricordato quei tristi momenti nella Casa. In tanti hanno ringraziato ancora oggi Rosalinda per essere stata vicina in modo totale alla Mello, di averla confortata e sostenuta. Dopo queste storie condivise, Rosalinda ne ha fatta una sua. Ha messo insieme quattro foto in cui è insieme a Dayane Mello e ha scritto una dedica per lei. Queste le sue parole: “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto… Lasciare indietro quello che non serve”. Sebbene avesse detto ultimamente di aspettarsi un passo da Dayane, pare che anche stavolta sia stata invece Rosalinda a farlo.

Nulla vieta però che questo gesto sia arrivato in seguito a una telefonata della Mello, anche se la seconda parte della dedica lascia pensare che invece non sia successo. Altrimenti perché scrivere di lasciare indietro ciò che non serve, se avessero già chiarito tutto? Le cose fra loro sono cambiate, è evidente e lo ha confermato anche Rosalinda a Live Non è la d’Urso due giorni fa. Da Barbara ha detto che vuole molto bene a Dayane ma di aver sofferto per le cattiverie ricevute da parte sua. L’ha definita scorretta. Addirittura ha rivelato che hanno viaggiato sullo stesso treno ma senza parlarsi.

Questo gesto potrebbe essere l’inizio di un ricongiungimento, ma non ha convinto proprio tutti. I fan Rosmello sono combattuti e su Twitter i pareri sono discordanti. In tantissimi hanno smesso di sostenere Rosalinda dopo che lei ha iniziato una frequentazione con Andrea Zenga e infatti anche oggi l’opinione sui social appare divisa più che mai. C’è chi ha chiesto una tregua visto che è il compleanno di Lucas e chi invece non crede alla sincerità di questo gesto della Cannavò e lo scrive senza problemi.