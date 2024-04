Rosalinda Cannavò, fan indovinano il sesso del bambino: la replica

L’attrice Rosalinda Cannavò ed il modello e personal trainer Andrea Zenga si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello. Lì hanno iniziato una storia d’amore ed oggi la coppia aspetta un bambino. In seguito all’annuncio della notizia, i fan dei due hanno provato ad indovinare sui social quale sarà il sesso del piccolo. La replica alle supposizioni a riguardo non ha tardato ad arrivare.

Rosalinda ed Andrea sono stati ospiti la scorsa settimana a Verissimo da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista l’attrice ha raccontato la sua esperienza con la gravidanza, soffermandosi sulle sue emozioni ma anche sui problemi che comporta come le nausee continue che non la lasciano riposare. La coppia si è mostrata particolarmente felice per l’arrivo del bambino ed i fan speravano in un annuncio circa il sesso di quest’ultimo che, tuttavia, non è arrivato. Di conseguenza molti dei loro follower hanno cercato di indovinare sui social se il piccolo che Rosalinda ha in grembo sia un maschietto oppure una femminuccia.

L’attrice ha difatti condiviso sui social alcuni messaggi ricevuti da parte di alcuni utenti. Questi commentavano le foto pubblicate sul suo profilo dove si mostrava con il pancione. Proprio osservando il suo corpo, qualcuno ha cercato di fare qualche supposizione sul sesso del bambino che aspetta. Secondo alcuni la forma della sua pancia lascerebbe pensare che possa trattarsi di una femminuccia, secondo altri l’esatto contrario. La risposta della futura mamma non ha tardato ad arrivare ma non contiene alcuno spoiler a riguardo.

Ha difatti scritto in replica ai messaggi ricevuti, con tono scherzoso:

Già sono confusa, così mi confondete peggio!

Di seguito quanto condiviso sui social:

Rosalinda è entrata nel quinto mese di gravidanza e presto lei ed Andrea scopriranno se avranno un maschietto oppure una femminuccia. Al momento hanno già pensato a dei possibili nomi per il futuro bambino. La coppia ha pensato a Teo per un maschio mentre a Camilla per una femmina. Non rimane quindi che aspettare delle comunicazioni ufficiali da parte della coppia.