Rosalinda Cannavò e Soraia Ceruti con lo stesso vestito in televisione. È praticamente accaduto nel giro di poche ore. La prima a sfoggiarlo è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 giovedì 10 novembre. La giovane ha varcato la famosa Porta Rossa per fare una sorpresa al suo fidanzato Luca Salatino, conosciuto proprio alla corte di Maria De Filippi.

L’attrice e cantante siciliana, tra l’altro anche lei ex concorrente del GF Vip, l’ha invece scelto per la puntata di Tale e Quale Show trasmessa su Rai venerdì 11 novembre. Adua Del Vesco ha optato per questo outfit prima della trasformazione in Katy Perry.

Il vestito di Rosalinda e Soraia è firmato The Archivia

Si tratta dell’abito Far Soul del brand The Archivia. Un vestito lungo nero, con spacco laterale e piume beige su un lato. Senza maniche e con scollo a cuore, è una creazione elegante e raffinata ma allo stesso tempo particolare e originale, che non passa sicuramente inosservata.

Il prezzo? 520 euro. Sul sito ufficiale del marchio è possibile acquistarlo in tre rate da 173.33 euro. È disponibile dalla 38 alla 46 e le piume, volendo, sono facilmente removibili. The Archivia è un brand innovativo della talentuosa stilista 27enne Rosa Aquino.

Al Grande Fratello Vip 7 anche Nikita Pelizon ha sfoggiato alcuni outfit di questa artista emergente nata e cresciuta a Napoli, che ha avuto però modo di affinare il proprio talento a Milano, al noto Istituto di moda Marangoni. Sul mercato da un anno, The Archivia guarda ai look del passato, principalmente anni Ottanta, per rivisitarli in chiave moderna.

Il marchio può contare su un accurato e-commerce e su quattro selezionatissime boutique: due in Campania, una a Parigi e un’altra a Londra. Ma il futuro è più roseo che mai: le ultime sfilate hanno conquistato tutti gli esperti del settore tanto che Rosa Aquino è proiettata verso gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi, dove la moda italiana è da sempre molto amata.