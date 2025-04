Rosalinda Cannavò “è incinta”: spoiler sulla gravidanza ‘fantasma’

Rosalinda Cannavò, la fu ‘Adua Del Vesco‘, è incinta? La voce ha iniziato a circolare a più non posso tra i fan e le agenzie di stampa dopo che l’attrice e influencer siciliana, nel primo pomeriggio di sabato 19 aprile, tra le sue storie ha postato un bigliettino che un brand le ha inviato assieme a una colomba pasquale. Il messaggio, in chiusura, augura il meglio all’ex gieffina vip e al “piccolo che arriverà”. In un amen tutti coloro che hanno letto “al piccolo che arriverà” hanno ovviamente creduto che la Cannavò fosse incinta di un bimbo e che tra qualche mese avrebbe dato un fratellino alla piccola Camilla, nata il 7 settembre 2024. Dunque? Davvero c’è una dolce attesa in corso? No.

Rosalinda Cannavò e il falso scoop della sua seconda gravidanza

A smentire il tutto è stata la stessa Rosalinda assieme al compagno Andrea Zenga. La coppia ha spiegato che il brand che ha inviato la colomba e il bigliettino evidentemente ha fatto confusione visto che non c’è alcuna gravidanza da festeggiare. Nessun maschietto in arrivo. “Leggendo quel bigliettino le ho detto, ma devi dirmi qualcosa?”. Così, ridendo, Andrea Zenga in una storia Instagram in cui è apparso assieme alla compagna dopo che si è diffusa l’indiscrezione relativa alla sua presunta gravidanza.

A questo punto ha preso parola la Cannavò che ha spiegato cosa è accaduto: “Mi sembra doveroso dare una spiegazione Non mi sono accorta della parte finale del bigliettino, ho pubblicato il regalo che ci hanno fatto così… Non sono in dolce attesa, almeno per il momento”. Insomma, il brand ha sbagliato e Rosalinda non aveva letto interamente il messaggio e lo ha postato, generando inavvertitamente un falso scoop di una gravidanza fantasma. Per farla breve, una svista e nulla più.

Alcuni dei tanti fan dell’attrice siciliana già stavano festeggiando la lieta notizia. Poi la smentita. Il fatto però che la Cannavò abbia chiuso il suo intervento con “almeno per il momento” spinge a credere che in futuro l’ex gieffina vip e Zenga non escludano di allargare la famiglia.

L’amore sbocciato al Grande Fratello Vip

L’amore tra i due giovani è sbocciato al Grande Fratello Vip, nel 2021. Andrea entrò a gioco in corso nella Casa più spiata d’Italia, corteggiò Rosalinda e la fece capitolare. Da allora non si sono più lasciati. Lo scorso settembre Zenga e Cannavò sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo la piccola Camilla.